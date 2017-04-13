В Днепре депутаты устроили скандал на сессии, а активисты – внушительный митинг

Сегодня, 07:11

Протестующие держали в руках плакаты с требованием отставки секретаря горсовета Вячеслава Мишалова, который в последние недели оказался в центре громкого скандала

Митинг. Под стенами мэрии активисты требовали отставки оскандалившихся чиновников. Фото: informator.dp.ua
Митинг. Под стенами мэрии активисты требовали отставки оскандалившихся чиновников. Фото: informator.dp.ua

Вчера в сессионном зале днепровского горсовета местные депутаты собрались на очередную сессию. Впрочем, заседание избранники провести не смогли — после почти трех часов ругани и взаимных обвинений встречу перенесли.

То, что в мэрии будут бушевать нешуточные страсти, стало понятно еще на подходе к зданию горсовета, у стен которого собрался внушительный митинг. Протестующие держали в руках плакаты с требованием отставки секретаря горсовета Вячеслава Мишалова, который в последние недели оказался в центре громкого скандала. Чиновника обвиняют в том, что во время его работы секретарем несколько компаний, связанных с его семьей, одержали незаслуженную победу в крупных тендерах, объявленных мэрией. Накануне Мишалова вместе с главой бюджетной комиссии мэрии Артемом Хмельниковым даже исключили из рядов объединения "Самопомич", по спискам которого они прошли в горсовет, и теперь активисты требовали, чтобы они сложили свои полномочия.

Не менее жарко было и в самом сессионном зале. Ряд депутатов, представляющих как оппозиционные партии, так и входящие в коалицию политсилы, потребовали от мэра рассмотреть на сессии исключительно вопросы снятия с должностей Хмельникова и Мишалова, а остальные пункты повестки дня отложить в связи с тем, что в их подготовке принимали участие оскандалившиеся чиновники. Городской же голова настаивал на том, что избранникам нужно зарегистрироваться и проголосовать за основу регламента, а уже потом вносить в него правки. Спор быстро перерос в массовую ругань, обильно приправленную взаимными громкими обвинениями, и в заседании объявили перерыв.

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Не договорились. Депутаты ругались и не пошли на компромисс. Фото: Пресс-служба мэрии

Впрочем, отдых никак не сказался на настрое депутатов — громкие споры продолжились и после перерыва, а представители оппозиционных фракций начали один за другим покидать сессионный зал. И уже к тому моменту, когда градоначальник готов был согласиться на условия протестующих, в зале осталось слишком мало оппозиционеров, и они не сочли возможным голосовать без покинувших заседание коллег. В итоге мэр города Борис Филатов обвинил политических оппонентов в срыве сессии. "Это балаган и позор на всю страну, — прокомментировал сложившуюся ситуацию Филатов. — Публику, которая срывает работу горсовета, просто не интересуют проблемы города". Впрочем, у представителей оппозиции на этот счет другое мнение. "Цель этого циничного цирка — любой ценой оставить в теплых креслах людей, от которых открестилась даже их партия, — считает глава фракции "Оппозиционного блока" в горсовете Наталья Начарьян. — Наша фракция никогда не будет принимать участие в подобных вещах, поэтому мы и покинули сессионный зал".

Столкнувшись с отсутствием кворума, мэру не оставалось ничего, кроме как прервать сессию, предварительно анонсировав созыв внеочередной сессии в ближайшую пятницу.
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Автор:

Павлюков Александр

Источник:

"Сегодня"

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