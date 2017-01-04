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В Днепре два часа из бетонного плена пытались достать собаку (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7856/38_main.1483554736.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/38_tn.1483554736.jpg Днепр Сначала пса хотели освободить сотрудники медицинского центра, но им это не удалось

В Днепре два часа из бетонного плена пытались достать собаку (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:30

Сначала пса хотели освободить сотрудники медицинского центра, но им это не удалось


Спасательная операция. В Днепре два часа из бетонного плена пытались достать собаку. Застряла между гаражом и высоким забором. Сначала хвостатого хотели освободить сотрудники медицинского центра. Но им это не удалось – и обратились к спасателям. Те проделали дыру в заборе, и только после этого – животное вытащили. Но одному из сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям – досталось от пленника. Пес, испугавшись, укусил своего спасителя за руку и убежал.

"Мы начали со всех окон смотреть, пока поняли, что она в этой щели. Вышли, залезли, посмотрели, что выйти она самостоятельно не может. Потому что лаз, через который она залезла, не дает возможности выйти — там ведро замерзло", – сказала Юлия Чепига, сотрудница медицинского центра.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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