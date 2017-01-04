В Днепре два часа из бетонного плена пытались достать собаку (видео)

Спасательная операция. В Днепре два часа из бетонного плена пытались достать собаку. Застряла между гаражом и высоким забором. Сначала хвостатого хотели освободить сотрудники медицинского центра. Но им это не удалось – и обратились к спасателям. Те проделали дыру в заборе, и только после этого – животное вытащили. Но одному из сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям – досталось от пленника. Пес, испугавшись, укусил своего спасителя за руку и убежал.

"Мы начали со всех окон смотреть, пока поняли, что она в этой щели. Вышли, залезли, посмотрели, что выйти она самостоятельно не может. Потому что лаз, через который она залезла, не дает возможности выйти — там ведро замерзло", – сказала Юлия Чепига, сотрудница медицинского центра.

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