В Днепре избили депутата горсовета

В Днепре неизвестные избили депутата городского совета Артема Хмельникова.

Инцидент произошел сегодня ночью около полуночи на проспекте А. Поля, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Сотрудники полиции установили, что 31 января около полуночи на пр. А. Поля трое неизвестных нанесли депутату городского совета, председателю постоянной комиссии Днепровской городского совета по вопросам бюджета, финансов и местного самоуправления Артему Хмельникову телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в больнице пострадавшему был поставлен диагноз: "ушиб мягких тканей головы".

По данному следователями полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

"На данном этапе сотрудники криминальной полиции отрабатывают место совершения уголовного преступления, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, подозреваемых в преступлении", – информируют в пресс-службе.

Добавим, что Артем Хмельников является лидера фракции "Самопомощь" в горсовете Днепра. Как говорится на сайте фракции, депутата избили у его собственного подъезда.

Сам Артем Хмельников заявил, что связывает это нападение со своей депутатской и политической деятельностью.