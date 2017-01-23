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В Днепре копы обстреляли угнанный автомобиль (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/14_main.1483553264.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/14_tn.1483553264.jpg Днепр Когда инспекторы попытались задержать водителя, мужчина едва на наехал на офицера полиции

В Днепре копы обстреляли угнанный автомобиль (видео)

Сегодня, 15:47

Когда инспекторы попытались задержать водителя, мужчина едва на наехал на офицера полиции


В Днепре произошла полицейская погоня со стрельбой. Видео: патрульная полиция

В Днепре копы применили оружие во время погони за водителем угнанного авто.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Инцидент произошел в воскресенье днем. Правоохранителям поступил вызов, что на улице Нижнеднепровской неизвестный украл автомобиль "ВАЗ 21011". Патрульные получили ориентировку от диспетчера и через несколько минут заметили авто в Окопном переулке.

"Транспортное средство пытались остановить с помощью спецсигналов, впрочем, водитель не реагировал на требования, а затем увеличил скорость. Патрульные предупредили о применении огнестрельного оружия для остановки авто, ведь водитель создавал угрозу жизни и здоровью окружающих граждан. Полицейские перекрыли движение по улице Передовой, вынудив водителя повернуть на улицу Моторную, где его заблокировали служебными авто", – рассказали в пресс-службе.

По информации патрульных, когда инспекторы попытались задержать подозреваемого, водитель начал движение задним ходом и едва на наехал на офицера полиции. В результате копы открыли огонь и повредили авто.

Мужчина не сдавался и попытался снова убежать. Проехав некоторое расстояние, поврежденная машина остановилась, а водителя задержали.

В результате происшествия пострадавших нет, мужчину доставили в отделение полиции. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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