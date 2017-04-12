В Днепре "накрыли" нарколабораторию
Дельцы ежемесячно зарабатывали на продаже метамфетамина полмиллиона гривен
Дельцы ежемесячно сбывали наркотики на полмиллиона гривен. Фото: СБУ
Дельцы ежемесячно сбывали наркотики на полмиллиона гривен. Фото: СБУ
Дельцы ежемесячно сбывали наркотики на полмиллиона гривен. Фото: СБУ
Дельцы ежемесячно сбывали наркотики на полмиллиона гривен. Фото: СБУ
Дельцы ежемесячно сбывали наркотики на полмиллиона гривен. Фото: СБУ
В Днепре обнаружили нарколабораторию, в которой изготавливали метамфетамин.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Оперативники спецслужбы задержали организатора производства психотропов и трех его подельников в арендованном здании, где располагалась нарколаборатория. Дельцы ежемесячно сбывали наркотики на полмиллиона гривен. Во время обысков помещений и авто злоумышленников правоохранители изъяли 60 граммов метамфетамина, 2,5 килограмма каннабиса, химические соединения и оборудование для изготовления психотропов", – рассказали в СБУ.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
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