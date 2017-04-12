В Днепре "накрыли" нарколабораторию

Сегодня, 18:45

Дельцы ежемесячно зарабатывали на продаже метамфетамина полмиллиона гривен 


Дельцы ежемесячно сбывали наркотики на полмиллиона гривен. Фото: СБУ

Дельцы ежемесячно сбывали наркотики на полмиллиона гривен. Фото: СБУ

Дельцы ежемесячно сбывали наркотики на полмиллиона гривен. Фото: СБУ

Дельцы ежемесячно сбывали наркотики на полмиллиона гривен. Фото: СБУ

Дельцы ежемесячно сбывали наркотики на полмиллиона гривен. Фото: СБУ

В Днепре обнаружили нарколабораторию, в которой изготавливали метамфетамин. 

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы задержали организатора производства психотропов и трех его подельников в арендованном здании, где располагалась нарколаборатория. Дельцы ежемесячно сбывали наркотики на полмиллиона гривен. Во время обысков помещений и авто злоумышленников правоохранители изъяли 60 граммов метамфетамина, 2,5 килограмма каннабиса, химические соединения и оборудование для изготовления психотропов", – рассказали в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.
фото, сбу, наркотики, днепр, нарколаборатория, задержали, уголовное производство, метамфетамин, В Днепре

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре "накрыли" нарколабораторию ". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка

Со стен набережной смывают граффити. Фото: facebook.com/baciluki

Киевляне возмущаются из-за помывки набережной к Евровидению и ждут мертвую рыбу

Сегодня, 12:14

В КП "СУППР" говорят, что рисунки со стен смывают, используя пескоструи  

Днепр

Страшное ДТП в Днепре: появилось видео лобового столкновения легковушек

Сегодня, 12:00

Автомобиль Ford на большой скорости врезался в белую иномарку, погибли два человека 

Транспорт

На майские будут доппоезда

На майские праздники по Украине пустят 14 дополнительных поездов (список)

Сегодня, 09:54

Билеты уже есть в продаже в кассах железной дороги и на сайте УЗ

Днепр

Смертельное ДТП в Днепре.

Страшное ДТП в Днепре: автомобили превратились в груду металла, есть погибшие

Вчера, 16:29

Столкнулись три автомобиля, водитель "Форда" скончался на месте аварии 

Днепр

Как выглядят заброшенные корабли-"призраки" в Днепре

Вчера, 10:40

В речном порту немало покинутых кораблей, некоторые суда наполовину затонули

Происшествия

Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого изъято 1 кг каннабиса. Фото: kv.npu.gov.ua

Под Киевом задержали 30-летнего наркодилера

7 Апреля, 14:51

У мужчины с собой было 45 тыс. гривен, вырученных от продажи наркотиков  

Днепр

Фото: Pixabay

В Днепр приехали китайские бизнесмены, чтобы найти себе невест

7 Апреля, 05:10

Китайцы очень хвалят украинок и хотят поскорее на них жениться

Днепр

Фото: архив

Последствия блокады Донбасса: в Днепре 300 тысяч человек останутся без горячей воды

7 Апреля, 04:50

Вновь запустить турбины Приднепровской ТЭС планируют летом, когда на складах накопят достаточно топлива

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования