В Днепре "накрыли" нарколабораторию

В Днепре обнаружили нарколабораторию, в которой изготавливали метамфетамин.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы задержали организатора производства психотропов и трех его подельников в арендованном здании, где располагалась нарколаборатория. Дельцы ежемесячно сбывали наркотики на полмиллиона гривен. Во время обысков помещений и авто злоумышленников правоохранители изъяли 60 граммов метамфетамина, 2,5 килограмма каннабиса, химические соединения и оборудование для изготовления психотропов", – рассказали в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.