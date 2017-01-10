В Днепре нашли двух пропавших без вести мальчиков

Дети ушли из дома в Мелитопольском районе еще до Нового года; двоих мальчиков 11 и 8 лет обнаружили на железнодорожном вокзале соседней области

В Днепре нашли двух мальчиков, которые в конце декабря 2016 года пропали без вести в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба запорожской полиции.

"29 декабря 2016 года в Мелитопольский отдел ГУНП в Запорожской области обратились жители села Новобогдановка, которые сообщили, что пропали без вести их двое детей – 11-летний и 8-летний сыновья. Около 18:00 мальчики ушли из дома после ссоры родителей и не вернулись. 9 дней о пропавших приходили отрывочные сообщения. Так однажды поступила информация о том, что ребят видели в Запорожье. На поиски маленьких путешественников отправились мелитопольские работники отдела ювенальной превенции и полицейские аппарата области. Но найти мальчишек тогда не удалось", – отмечают правоохранители.

Только 8 января 2017 года мальчиков удалось найти на железнодорожном вокзале в городе Днепр.

"Сотрудники мелитопольской полиции выехали туда и привезли юных путешественников домой. Правоохранители вернули детей родителям. Относительно последних решается вопрос о привлечении к административной ответственности за ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)", – добавляют полицейские.

По этому факту проводится проверка.

Напомним, в ноябре прошлого года в Кропивницком нашли пропавшую два года назад девушку. Она была одета не по сезону, не могла вспомнить свое имя, откуда она и что с ней произошло.