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В Днепре нашли двух пропавших без вести мальчиков http://www.segodnya.ua/img/article/7868/68_main.1484048640.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/68_tn.1484048640.jpg Днепр Дети ушли из дома в Мелитопольском районе еще до Нового года; двоих мальчиков 11 и 8 лет обнаружили на железнодорожном вокзале соседней области 

В Днепре нашли двух пропавших без вести мальчиков

Сегодня, 13:43

Дети ушли из дома в Мелитопольском районе еще до Нового года; двоих мальчиков 11 и 8 лет обнаружили на железнодорожном вокзале соседней области 

Фото: полиция
Фото: полиция

В Днепре нашли двух мальчиков, которые в конце декабря 2016 года пропали без вести в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба запорожской полиции.

"29 декабря 2016 года в Мелитопольский отдел ГУНП в Запорожской области обратились жители села Новобогдановка, которые сообщили, что пропали без вести их двое детей – 11-летний и 8-летний сыновья. Около 18:00 мальчики ушли из дома после ссоры родителей и не вернулись. 9 дней о пропавших приходили отрывочные сообщения. Так однажды поступила информация о том, что ребят видели в Запорожье. На поиски маленьких путешественников отправились мелитопольские работники отдела ювенальной превенции и полицейские аппарата области. Но найти мальчишек тогда не удалось", – отмечают правоохранители.

Только 8 января 2017 года мальчиков удалось найти на железнодорожном вокзале в городе Днепр.

"Сотрудники мелитопольской полиции выехали туда и привезли юных путешественников домой. Правоохранители вернули детей родителям. Относительно последних решается вопрос о привлечении к административной ответственности за ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)", – добавляют полицейские.

По этому факту проводится проверка.

Напомним, в ноябре прошлого года в Кропивницком нашли пропавшую два года назад девушку. Она была одета не по сезону, не могла вспомнить свое имя, откуда она и что с ней произошло.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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