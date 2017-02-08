В Днепре неопознанными остаются более сотни бойцов
Родственники пропавших без вести военных могут пройти ДНК-экспертизу. Основание для сдачи анализов – постановление следователя
В Днепре с начала войны на Донбассе более сотни погибших бойцов до сих пор остаются неопознанными.
Об этом говорится в сообщении управление взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской ОГА.
Бойцов, имена которых не могут установить сразу, хоронят на Краснопольском кладбище в Днепре.
"Всего здесь захоронили 293 неизвестных солдат. Имена 165 из них уже установили с помощью ДНК-экспертизы. Более сотни погибших бойцов АТО до сих пор остаются неопознанными", – сообщают в облгосадминистрации.
Родственники пропавших без вести военных могут пройти ДНК-экспертизу. Основание для сдачи анализов – постановление следователя. Полученные результаты сравнят с ДНК погибших. На идентификацию необходимо три недели. Чтобы получить максимально достоверный результат, специалисты берут биологические образцы у нескольких родственников.
Фото: Днепропетровская ОГА
Напомним, с начала боевых действий на Донбассе в Днепропетровскую область привезли тела 1407 защитников Украины. Родные узнали 834 погибших воинов. С помощью ДНК-экспертизы идентифицировано 314 павших защитников.
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