В Днепре неопознанными остаются более сотни бойцов

Родственники пропавших без вести военных могут пройти ДНК-экспертизу. Основание для сдачи анализов – постановление следователя

В Днепре с начала войны на Донбассе более сотни погибших бойцов до сих пор остаются неопознанными.

Об этом говорится в сообщении управление взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской ОГА.

Бойцов, имена которых не могут установить сразу, хоронят на Краснопольском кладбище в Днепре.

"Всего здесь захоронили 293 неизвестных солдат. Имена 165 из них уже установили с помощью ДНК-экспертизы. Более сотни погибших бойцов АТО до сих пор остаются неопознанными", – сообщают в облгосадминистрации.

Родственники пропавших без вести военных могут пройти ДНК-экспертизу. Основание для сдачи анализов – постановление следователя. Полученные результаты сравнят с ДНК погибших. На идентификацию необходимо три недели. Чтобы получить максимально достоверный результат, специалисты берут биологические образцы у нескольких родственников.

Фото: Днепропетровская ОГА

Напомним, с начала боевых действий на Донбассе в Днепропетровскую область привезли тела 1407 защитников Украины. Родные узнали 834 погибших воинов. С помощью ДНК-экспертизы идентифицировано 314 павших защитников.