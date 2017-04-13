В Днепре обстреляли поликлинику
Мишенью неизвестного стрелка стал физиотерапевтический кабинет
В Днепре обстреляли поликлинику. Об этом сообщает областная полиция.
По данным ведомства, инцидент произошел сегодня.
"На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые обнаружили в стеклопакете одно отверстие и установили, что вероятнее всего, в окно стреляли из оружия пневматического действия", – пояснили в полиции.
Информация по данному факту внесена в журнал единого учета. Предварительно случившееся квалифицировано как "хулиганство".
Напомним, под Мариуполем двое добровольцев убили мирного жителя.
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