В Днепре открыли стрельбу по трамваю (фото)

Под прицел попал трамвай маршрута №15. Водитель транспортного средства услышал, как разбилось окно в салоне

В Днепре вчера вечером снова обстреляли общественный транспорт.

На пр. Металлургов, 13 несколько пуль попало в трамвай маршрута № 15. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города, передает "Информатор".

В патрульную полицию вчера около 19.10 поступило сообщение о стрельбе на пр. Металлургов. Под прицел попал трамвай рейса №15. Водитель транспортного средства услышал, как разбилось окно в салоне.

Фото: "Информатор"

Сотрудники патрульной полиции, прибыв на место происшествия, обнаружили разбитые окна в трамвае. Характер повреждений указывал на вероятность того, что окна были разбиты выстрелами.

На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, в Днепре уже не впервые открыли стрельбу по общественному транспорту. В ноябре в городе дважды обстреляли троллейбус на проспекте Дмитрия Яворницкого напротив областной прокуратуры, а также трамвай 9-го маршрута напротив 9-й городской больницы.