В Днепре патрульные со стрельбой преследовали автоугонщика

В Днепре патрульные пытались задержать автоугонщика с применением оружия.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра.

Утром в полицию позвонила девушка и сообщила о том, что ее автомобиль ВАЗ пропал со стоянки возле торгового центра на проспекте Поля. Приехав на место, патрульные начали отрабатывать территорию в поисках транспортного средства. В одном из дворов неподалеку правоохранители увидели разыскиваемый ВАЗ, в котором сидел человек.

Полицейский потребовал, чтобы неизвестный вышел из машины, но тот не отреагировал, а наоборот – начал движение и пытался протаранить патрульный автомобиль. После этого угонщик попытался наехать на полицейского, но тому удалось отскочить в сторону. Почувствовав угрозу для своей жизни, полицейский применил оружие — два раза выстрелил по колесам машины. Злоумышленника это не остановило, он выехал со двора, чуть не сбив владелицу автомобиля, и поехал вниз по проспекту. По словам инспекторов, угонщик разогнался примерно до 170 километров в час, патрульные пустились в погоню.

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Догнать преступника полицейским не удалось. Брошенный ВАЗ нашли в одном из дворов — двери были открыты, а угонщика и след простыл. Сейчас продолжаются поисковые мероприятия, информацию передали следователям, машину вернули хозяйке.

Напомним, ранее под Киевом парень угнал авто и попал в серьезное ДТП.