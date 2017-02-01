В Днепре поймали администратора сепаратистских групп в соцсетях (фото,видео)

Житель областного центра распространял материалы, направлены на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни, вхождение юго-восточных областей Украины в состав России

СБУ задержала житель Днепра, который вел активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях.

Как сообщается на сайте спецслужбы, в 2014 году 27-летний работник филиала российской ИТ-компании через Интернет познакомился с террористами т.н. "ДНР / ЛНР", которые ведут боевые действия против Украины.

"Выполняя задание боевиков, злоумышленник создал и администрировал группы в социальных сетях, где распространял материалы, направлены на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни, вхождение юго-восточных областей Украины в состав России. Также соратник террористов собирал и передавал подельникам данные об общественно-политической и социальной ситуации в Днепропетровской области", – рассказали в СБУ.

Фото: СБУ

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ

Напомним, в Херсонской области сепаратисты из Новой Каховки загремели за решетку. В 2014 году они распространяли печатные издания "Новороссия" с призывами к насильственному захвату государственной власти, изменению границ территории и государственной границы Украины. Суд приговорил двух местных жителей к шести и шести с половиной годам заключения.