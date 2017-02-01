В Днепре поймали администратора сепаратистских групп в соцсетях (фото,видео)

Сегодня, 14:04

Житель областного центра распространял материалы, направлены на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни, вхождение юго-восточных областей Украины в состав России


Видео: СБУ

СБУ задержала житель Днепра, который вел активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях.

Как сообщается на сайте спецслужбы, в 2014 году 27-летний работник филиала российской ИТ-компании через Интернет познакомился с террористами т.н. "ДНР / ЛНР", которые ведут боевые действия против Украины.

"Выполняя задание боевиков, злоумышленник создал и администрировал группы в социальных сетях, где распространял материалы, направлены на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни, вхождение юго-восточных областей Украины в состав России. Также соратник террористов собирал и передавал подельникам данные об общественно-политической и социальной ситуации в Днепропетровской области", – рассказали в СБУ.

n_2643_22034634

Фото: СБУ

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

n_2643_92416076

Фото: СБУ

Напомним, в Херсонской области сепаратисты из Новой Каховки загремели за решетку. В 2014 году они распространяли печатные издания "Новороссия" с призывами к насильственному захвату государственной власти, изменению границ территории и государственной границы Украины. Суд приговорил двух местных жителей к шести и шести с половиной годам заключения. 
видео, сбу, днепр, соцсети, боевики, уголовное производство, сепаратист, ДНР, ЛНР

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре поймали администратора сепаратистских групп в соцсетях (фото,видео)". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Древние артефакты пытались вывезти из Украины контрабандой

Сегодня, 13:44

Среди артефактов - старинное оружие, карабины, наконечники копий, драгоценные украшения и монеты 

Донбасс

Фото: akhz.metinvestholding.com

Ситуация в Авдеевке: коксохим на грани остановки, город стал самой горячей точкой на Донбассе

Сегодня, 13:20

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине вину за обострение возлагает на обе стороны - как поддерживаемых Россией боевиков т.н. "ДНР", так и Вооруженные силы Украины

Одесса

Александр Гольбарт. Фото: Рупор Одессы

Одесский прокурор Гольбарт вернулся на работу после коррупционного скандала

Сегодня, 13:09

Прокурора, якобы причастного к получению взятки, восстановили в должности. Прокуратура Одесской области обжалует решение суда

Происшествия и криминал

В результате ДТП врача выбросило из "скорой"

Сегодня, 13:00

В результате удара задняя дверь кареты скорой помощи открылась, и один из медиков вылетел из нее на ходу

Днепр

Фото: Информатор

В Днепре у маршрутки на ходу отлетело колесо

Сегодня, 12:42

Инцидент произошел с микроавтобусом, работающим на маршруте № 76, сообщают свидетели ДТП

Днепр

Школьный автобус ушел под воду в Днепропетровской области

Сегодня, 12:13

Автобус пытались вытащить с помощью трактора, однако он также утонул в водоеме 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования