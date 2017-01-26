В Днепре продолжаются поиски стрелка, ранившего ребенка – полиция

Правоохранителям пока не удалось получить хоть какую-то информацию, которая помогла бы раскрыть преступление

В Днепре продолжаются поиски стрелка, ранившего шестилетнего мальчика из оружия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Так, на сегодня была отработана вся прилегающая к месту происшествия территория для выявления любых вещественных доказательств. Вчера было опрошено около 40 подростков, отработано три школы. Во время подворного обхода полицейские опросили более 30 жителей близлежащих домов. К сожалению, получить любую информацию, которая помогла бы в раскрытии преступления, пока не удалось. В настоящее время оперативные работы продолжаются", – отмечают в полиции.

Напомним, вечером 23 января в Днепре, на улице 20 лет Победы, неизвестные выстрелили в 6-летнего мальчика. Ребенка с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки доставили в детскую больницу. Виновников происшествия устанавливают.

По данному факту следственным отделом Самарского отделения полиции г. Днепра открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

По предварительным данным правоохранителей, в мальчика могли стрелять из пневматического оружия.

Врачи Днепропетровской областной детской клинической больницы прооперировали ребенка. Медики заявляют, что состояние малыша – средней тяжести, однако его жизни уже ничего не угрожает.