В Днепре проверили качество газа и получился интересный результат (видео)

Сегодня, 22:11

На качество топлива жалуются жители города – газ даже не голубого цвета, а красного, коммунальщики решили доказать обратное


Поставщики в Днепре решили доказать, что их топливо – на уровне. Вместе с журналистами взяли пробы сразу в нескольких местах по области – и провели анализ в лаборатории. Свой эксперимент параллельно поставили и "События".

Лина Харченко каждый месяц с опасением ждет платежку за газ. Говорит, по показаниям счетчика расходовать стала больше, чем несколько лет назад. Хотя максимально экономит.

На качество топлива жалуются и соседи пенсионерки. Мол, он даже не голубого цвета, а красного.

Коммунальщики решили доказать обратное. Пробы отбирают на распределительном пункте – газом наполняют баллоны. Их везут в лабораторию.

Накануне проверки качества топлива газовщиками, "События" провели свой эксперимент.

"Возьмем двухлитровую кастрюлю и посмотрим, сколько времени понадобиться, чтобы в ней закипела вода", – рассказывает Наталья Гусак, корреспондент.

Вода закипела за 14 минут. В горгазе после анализа отчитались – состав газа соответствует нормативам.

Неделю спустя. Та же кастрюля, температура и плита. "События" снова кипятят воду. Но теперь ста градусов два литра достигли за 10 минут 16 секунд. Это на 3 с половиной минуты быстрее.

Газовщиков это не удивляет.

"Необходимо может действительно посмотреть все-таки на бытовые приборы. Сам воздух, который был в помещении. Наличие кислорода. Факторы, конечно же, действительно есть разные", – поясняет Дмитрий Грицай, начальник службы контроля за производством ПАО "Днепропетовскгаз".

Тем, кто не доволен качеством топлива, газовщики советуют чаще проводить профилактику приборов.
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Источник:

"Сегодня"

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