В Днепре семьям бойцов вручили ключи от квартир

Сегодня, 22:39

На "квадраты" из госбюджета выделили 30 млн грн

15 семей тяжелораненых и погибших на Донбассе бойцов уже вселились в новые апартаменты. Фото: Новое телевидение
15 семей тяжелораненых и погибших на Донбассе бойцов уже вселились в новые апартаменты. Фото: Новое телевидение

В Днепре семьи военных выбирают новое жилье. На "квадраты" из госбюджета выделили 30 млн грн. По словам чиновников ОГА, 15 семей тяжелораненых и погибших на Донбассе бойцов уже вселились в новые апартаменты.

"За последние два года более 180 семей бойцов получили квартиры в нашей области. В конце 2016-го средства на приобретение жилья выделили еще 42 семьям. Квартиры они выбирают самостоятельно, подписывают договор о приобретении, а государство оплачивает покупку", — рассказывают в пресс-службе ОГА.

Накануне ключи от собственной квартиры получила и семья Карташовых из Павлограда. Глава семейства Петр Карташов погиб на Донбассе, а его супруга с 7-летним сыном и 4-летней дочерью вынуждена была ютиться на 20 "квадратах". "На мой личный счет перечислили деньги, — рассказывает Жанна Карташова. — Процедура покупки была совершенно неизвестной, но соцработники помогли справиться".

Сейчас еще 27 семей присматривают недвижимость, которую оплатят за счет бюджета.
деньги, жилье, квартиры, бойцы

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Автор:

Анастасия Жукова

Источник:

"Сегодня"

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