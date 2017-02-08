В Днепре семьям бойцов вручили ключи от квартир
На "квадраты" из госбюджета выделили 30 млн грн
В Днепре семьи военных выбирают новое жилье. На "квадраты" из госбюджета выделили 30 млн грн. По словам чиновников ОГА, 15 семей тяжелораненых и погибших на Донбассе бойцов уже вселились в новые апартаменты.
"За последние два года более 180 семей бойцов получили квартиры в нашей области. В конце 2016-го средства на приобретение жилья выделили еще 42 семьям. Квартиры они выбирают самостоятельно, подписывают договор о приобретении, а государство оплачивает покупку", — рассказывают в пресс-службе ОГА.
Накануне ключи от собственной квартиры получила и семья Карташовых из Павлограда. Глава семейства Петр Карташов погиб на Донбассе, а его супруга с 7-летним сыном и 4-летней дочерью вынуждена была ютиться на 20 "квадратах". "На мой личный счет перечислили деньги, — рассказывает Жанна Карташова. — Процедура покупки была совершенно неизвестной, но соцработники помогли справиться".
Сейчас еще 27 семей присматривают недвижимость, которую оплатят за счет бюджета.
Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре семьям бойцов вручили ключи от квартир". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии