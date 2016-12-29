Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Днепре собрали спецавто для перевозки бездомных животных по американским чертежам (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/89_main.1482955473.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/89_tn.1482955473.jpg Днепропетровск Авто также оборудованы складными лестницами, с помощью которых можно снимать кошек с деревьев

В Днепре собрали спецавто для перевозки бездомных животных по американским чертежам (фото)

Вчера, 22:04

Авто также оборудованы складными лестницами, с помощью которых можно снимать кошек с деревьев

В Днепре презентовали новые спецавто для перевозки бездомных животных. Три автомобиля были собраны по американским чертежам по заказу мэрии Днепра и обошлись городу в 3,3 млн грн.

Пользоваться новой техникой будут сотрудники КП "Зооконтроль", которые отвечают за отлов, вакцинацию и чипирование бродячих четвероногих. "Это первые не только в Украине, но и во всем СНГ специализированные машины для перевозки беспризорных животных, — рассказал заммэра Михаил Лысенко. — Такую же технику используют в американских городах. Профильная фирма из США, занимающаяся изготовлением этих авто, согласилась передать нам чертежи совершенно бесплатно".

Две машины предназначены специально для отлова собак. В каждой может разместиться до 12 четвероногих, а все отсеки для животных разделены особыми решетками. Кроме того, эти авто оборудованы складными лестницами, с помощью которых можно снимать кошек с деревьев. Предназначение же еще одного автомобиля — сбор и перевозка к месту последующей утилизации останков животных и других биоматериалов. Для этого машина оснащена изотермическим отсеком, который сохраняет внутри заданную температуру.

Новая техника выйдет на улицы города уже в январе. По данным чиновников, в Днепре на данный момент насчитывается около 5000 бездомных четвероногих.
техника, животные, собаки, бездомные собаки, бездомные животные, Михаил Лысенко

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре собрали спецавто для перевозки бездомных животных по американским чертежам (фото)". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Вячеслав Дейкун

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Одесситы принесли под здание полиции убитых животных (18+)

Вчера, 21:02

От правоохранителей митингующие требовали расследовать случаи расправы над бездомными собаками

Общество

Щенок очень милый. Кадр из видео

Крошечный щенок собрал 10 миллионов просмотров за милую мордашку

19 Декабря, 14:14

Щенок мопса помещается всего на одной ладони хозяйки

Украина

Китайские пикапы для ГСЧС. Фото: Facebook

Китай передал украинским спасателям новую технику

16 Декабря, 15:32

Китайские инструкторы также проведут тренинги для сотрудников ГСЧС по эксплуатации техники

Харьков

В Харьковской области участились случаи бешенства. Фото: 911.kh.ua

В Харьковской области животные стали чаще болеть бешенством

19 Декабря, 12:54

В этом месяце от котов и лисиц пострадали 16 человек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.