В Днепре собрали спецавто для перевозки бездомных животных по американским чертежам (фото)

В Днепре презентовали новые спецавто для перевозки бездомных животных. Три автомобиля были собраны по американским чертежам по заказу мэрии Днепра и обошлись городу в 3,3 млн грн.

Пользоваться новой техникой будут сотрудники КП "Зооконтроль", которые отвечают за отлов, вакцинацию и чипирование бродячих четвероногих. "Это первые не только в Украине, но и во всем СНГ специализированные машины для перевозки беспризорных животных, — рассказал заммэра Михаил Лысенко. — Такую же технику используют в американских городах. Профильная фирма из США, занимающаяся изготовлением этих авто, согласилась передать нам чертежи совершенно бесплатно".



Две машины предназначены специально для отлова собак. В каждой может разместиться до 12 четвероногих, а все отсеки для животных разделены особыми решетками. Кроме того, эти авто оборудованы складными лестницами, с помощью которых можно снимать кошек с деревьев. Предназначение же еще одного автомобиля — сбор и перевозка к месту последующей утилизации останков животных и других биоматериалов. Для этого машина оснащена изотермическим отсеком, который сохраняет внутри заданную температуру.



Новая техника выйдет на улицы города уже в январе. По данным чиновников, в Днепре на данный момент насчитывается около 5000 бездомных четвероногих.