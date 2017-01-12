В Днепре споет "Скрябин": концерт перенесли на площадь

Выступление посвящено памяти солиста группы Андрея Кузьменко, который трагически погиб в автомобильной аварии под Кривым Рогом в феврале 2015-го

Концерт легендарной отечественной группы "Скрябин", который должен был состояться 31 января в помещении Днепропетровской ОГА, решили перенести из закрытого зала на площадь перед зданием.

"Изначально концерт планировали в большом зале обладминистрации. Однако известие о выступлении группы вызвало настоящий ажиотаж — всего за три дня мы получили почти 2000 заявок от желающих послушать любимые хиты, — рассказал губернатор Валентин Резниченко. — Поэтому решили перенести концерт на площадь перед ОГА. Теперь его бесплатно смогут посетить все желающие".

Выступление посвящено памяти солиста группы Андрея Кузьменко, который трагически погиб в автомобильной аварии под Кривым Рогом в феврале 2015-го. Кроме того, в день концерта в холле ОГА будет работать фотовыставка, посвященная знаменитому певцу. Начало мероприятия запланированно на 18:00.