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В Днепре споет "Скрябин": концерт перенесли на площадь http://www.segodnya.ua/img/article/7878/18_main.1484254580.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/18_tn.1484254580.jpg Днепр Выступление посвящено памяти солиста группы Андрея Кузьменко, который трагически погиб в автомобильной аварии под Кривым Рогом в феврале 2015-го

В Днепре споет "Скрябин": концерт перенесли на площадь

Сегодня, 23:22

Выступление посвящено памяти солиста группы Андрея Кузьменко, который трагически погиб в автомобильной аварии под Кривым Рогом в феврале 2015-го

Сыграют в память о Кузьме. Фото из архива «Сегодня»
Сыграют в память о Кузьме. Фото из архива «Сегодня»

Концерт легендарной отечественной группы "Скрябин", который должен был состояться 31 января в помещении Днепропетровской ОГА, решили перенести из закрытого зала на площадь перед зданием.

"Изначально концерт планировали в большом зале обладминистрации. Однако известие о выступлении группы вызвало настоящий ажиотаж — всего за три дня мы получили почти 2000 заявок от желающих послушать любимые хиты, — рассказал губернатор Валентин Резниченко. — Поэтому решили перенести концерт на площадь перед ОГА. Теперь его бесплатно смогут посетить все желающие".

Выступление посвящено памяти солиста группы Андрея Кузьменко, который трагически погиб в автомобильной аварии под Кривым Рогом в феврале 2015-го. Кроме того, в день концерта в холле ОГА будет работать фотовыставка, посвященная знаменитому певцу. Начало мероприятия запланированно на 18:00.
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