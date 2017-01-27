В Днепре суд по делу о расстреле копов перенесли

Сегодня, 16:14

Подозреваемого в убийстве двух патрульных полицейских не доставили в зал суда

Пугачев. Фото facebook.com/arsen.avakov Пугачев молчит. Фото facebook.com/arsen.avakov
Пугачев. Фото facebook.com/arsen.avakov Пугачев молчит. Фото facebook.com/arsen.avakov

В Днепре перенесли заседание по делу обвиняемого в убийстве двух полицейских Александра Пугачева.

Заседание суда состоится на 9 февраля 2017. Об этом сообщил прокурор Алексей Семенюк, передает most-dnepr.info

Он отметил, что перенос заседание связан с тем, что обвиняемый не был доставлен в суд.

"Причина недоставки нам не известна. В связи с отсутствием обвиняемого, заседание было перенесено на 9 февраля 2017 года. Судебное заседание не состоялось, а также не был избран состав присяжных, несмотря на то, что все присяжные явились в суд", – отметил Алексей Семенюк.

Напомним, Александра Пугачева обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса. Основная – ст. 115 часть вторая (умышленное убийство двух или более лиц), а также ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов).

25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД, тот в ответ открыл стрельбу. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе. Подозреваемым оказался Александр Пугачев, бывший боец "Торнадо", который находился в розыске за совершение других тяжких преступлений.
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