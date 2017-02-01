ФОТОФАКТ. В Днепре у маршрутки на ходу отлетело колесо

Инцидент произошел с микроавтобусом, работающим на маршруте № 76, сообщают свидетели ДТП

В Днепре сегодня утром у маршрутки на ходу отлетело колесо.

Об этом сообщает "Информатор" ссылкой на очевидцев ДТП.

Маршрутное такси, двигаясь на полном ходу по проспекту Поля (бывш. Кирова), в районе улицы Гавриленко (бывш. Школьная), потеряло заднее колесо. Инцидент произошел с микроавтобусом, работающим на маршруте № 76.

Фото: Информатор

В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее в Киеве на Харьковском шоссе у одной из столичных маршруток внезапно полностью отпал задний мост. В итоге, автобус "соскочил" с задних колес.