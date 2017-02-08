В Днепре угнали Jeep у сотрудницы муниципальной полиции

Машину украли на следующий день после того, как в городе начали демонтаж незаконно работающих газовых АЗС

У сотрудницы муниципальной полиции Днепра Алины Карташовой украли автомобиль марки Grand Cherokee 1994 года выпуска.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Отмечается, что именно на этом авто Алина Карташова осуществляла боевые задачи на Донбассе.

Как добавили в КП "Муниципальная полиция" на странице в Facebook, машину угнали сразу после того, как в Днепре начали демонтаж незаконно работающих газовых АЗС.

"Как раз вчера по всему городу начался демонтаж незаконно работающих газовых АЗС. Охрану общественного порядка и неприкосновенность коммунального имущества во время демонтажных работ обеспечивало КП "Муниципальная полиция". Это было вчера, а уже сегодня ночью, у сотрудника муниципальной полиции Алины Карташовой украли автомобиль марки Jeep Grand Cherokee 94 года выпуска. Понятно, что такая старенькая машина не представляет интереса для настоящих похитителей. Но наемные бандиты раз пытаются напомнить, что они способны на всевозможные действия, чтобы помешать нашей работе", – отметили правоохранители.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили почти 30 незаконных заправок. На АЗС обнаружили сжиженный газ пропан-бутан, а также оборудование на общую сумму 6,35 миллиона гривен.