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В Днепре военный комиссар и его сообщник, оказались на скамье подсудимых из-за денег http://www.segodnya.ua/img/article/7880/42_main.1484315803.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/42_tn.1484315803.jpg Днепр Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы

В Днепре военный комиссар и его сообщник, оказались на скамье подсудимых из-за денег

Сегодня, 15:54

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы

Военком погорел на взятке. Фото: widewallpapers.ru
Военком погорел на взятке. Фото: widewallpapers.ru

В Днепре военный комиссар и его сообщник – главный специалист одного из районных военкоматов оказались на скамье подсудимых. Об этом сообщает военная прокуратура Южного региона.

По данным ведомства, задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 640 000 грн. для военкома и 57 000 – его пособнику. 

"Военной прокуратурой злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы", – пояснили в прокуратуре.

Напомним, 10 января офицерами военной прокуратуры совместно со спецподразделением "К" Службы безопасности Украины в Днепропетровской области военных должностных лиц задержали на взятке.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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