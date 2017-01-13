В Днепре военный комиссар и его сообщник, оказались на скамье подсудимых из-за денег
Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы
В Днепре военный комиссар и его сообщник – главный специалист одного из районных военкоматов оказались на скамье подсудимых. Об этом сообщает военная прокуратура Южного региона.
По данным ведомства, задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 640 000 грн. для военкома и 57 000 – его пособнику.
"Военной прокуратурой злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы", – пояснили в прокуратуре.
Напомним, 10 января офицерами военной прокуратуры совместно со спецподразделением "К" Службы безопасности Украины в Днепропетровской области военных должностных лиц задержали на взятке.
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