В Днепре военный комиссар и его сообщник, оказались на скамье подсудимых из-за денег

В Днепре военный комиссар и его сообщник – главный специалист одного из районных военкоматов оказались на скамье подсудимых. Об этом сообщает военная прокуратура Южного региона.

По данным ведомства, задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 640 000 грн. для военкома и 57 000 – его пособнику.

"Военной прокуратурой злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы", – пояснили в прокуратуре.

Напомним, 10 января офицерами военной прокуратуры совместно со спецподразделением "К" Службы безопасности Украины в Днепропетровской области военных должностных лиц задержали на взятке.





