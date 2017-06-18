В Днепре жестоко убили женщину-таксиста

Вчера, 14:01

Правоохранители уже задержали подозреваемого в преступлении

В Днепре убили женщину. Фото: prisnilos.su
В Днепре убили женщину. Фото: prisnilos.su

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает патрульная полиция города.

По данным ведомства, минувшей ночью экипаж патрульных в районе Нового моста остановил автомобиль FORD с шашечками такси. На дверях машины были следы, похожие на кровь, а водитель имел явные признаки опьянения. К тому же, у мужчины не было документов на транспортное средство.

"Патрульные провели поверхностную проверку. На одежде гражданина также обнаружили пятна, похожие на кровь. А на пассажирском сиденье лежал предмет, похожий на нож. Объяснить, кто владелец транспортного средства, мужчина не смог. Сказал, что шел домой и на улице Саксаганского увидел брошенное авто, сел внутрь и поехал", – отметили в полиции.

Патрульные решили проверить информацию и направили экипаж на улицу Саксаганского, где нашли тело мертвой женщины с колотой раной в области груди.

"По предварительной информации, мужчина, якобы, приехал на улицу Саксаганского на такси, за рулем которого была женщина. Затем он сказал отвезти его обратно. Женщина отказалась и попросила пассажира выйти из автомобиля. Мужчину это разозлило и он нанес ей несколько ударов. Затем вытащил окровавленного водителя из машины и уехал", – пояснили правоохранители.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
такси, водитель, женщина, нож, кровь, правоохранители, задержали, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре жестоко убили женщину-таксиста". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

В сети появилось видео с места жуткого ДТП в центре Львова

Вчера, 13:19

Инцидент произошел приблизительно в 11.00 воскресенья на площади Соборной

Происшествия и криминал

Ужасное ДТП в центре Львова: внедорожник врезался в толпу людей, есть жертвы

Вчера, 12:54

В результате ДТП погибла женщина, еще одну пострадавшую отвезли в больницу 

Происшествия и криминал

Фото: facebook.com/Оксана Блищик

Марш равенства в Киеве: полиция взяла в кольцо противников шествия

Вчера, 11:06

Колонна участников Марша равенства изменила свой маршрут

Авто

В Украине хотят выписывать штрафы водителям за парковку в неположенном месте заочно. Фото: Г. Салай.

Всех водителей в Украине хотят заставить платить за парковку

Вчера, 07:56

Автомобилистов будут штрафовать заочно, а суммы штрафов повысят

Донбасс

На Донбассе подорвался грузовик. Фото: AFP

На Донбассе подорвался грузовик с мирными жителями

Вчера, 02:39

Инцидент произошел на подконтрольной боевикам территории

Мир

Забравшийся в квартиру вор попытался выдать себя полиции за хозяина

Вчера, 01:08

Когда правоохранители попросили его показать ключи от жилья, начались неприятности

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования