В Днепре жестоко убили женщину-таксиста

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает патрульная полиция города.

По данным ведомства, минувшей ночью экипаж патрульных в районе Нового моста остановил автомобиль FORD с шашечками такси. На дверях машины были следы, похожие на кровь, а водитель имел явные признаки опьянения. К тому же, у мужчины не было документов на транспортное средство.

"Патрульные провели поверхностную проверку. На одежде гражданина также обнаружили пятна, похожие на кровь. А на пассажирском сиденье лежал предмет, похожий на нож. Объяснить, кто владелец транспортного средства, мужчина не смог. Сказал, что шел домой и на улице Саксаганского увидел брошенное авто, сел внутрь и поехал", – отметили в полиции.

Патрульные решили проверить информацию и направили экипаж на улицу Саксаганского, где нашли тело мертвой женщины с колотой раной в области груди.

"По предварительной информации, мужчина, якобы, приехал на улицу Саксаганского на такси, за рулем которого была женщина. Затем он сказал отвезти его обратно. Женщина отказалась и попросила пассажира выйти из автомобиля. Мужчину это разозлило и он нанес ей несколько ударов. Затем вытащил окровавленного водителя из машины и уехал", – пояснили правоохранители.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.