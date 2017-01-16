В Днепропетровской области двух военных-контрактников отправили в дисбат

Суд вынес приговор для двух отлынивающих от службы солдат

В Днепропетровской области за дезертирство осуждены двое военнослужащих военной службы по контракту. Об этом сообщает военная прокуратура Южного региона.

По данным ведомства. один из солдат в условиях особого периода, 27 октября 2016 года самовольно покинул расположение части и более месяца продолжал уклоняться от военной службы.

Второй военнослужащий в звании старший солдат, преследуя аналогичную цель, 9 октября 2014 года также самовольно оставил часть и более двух лет продолжал уклоняться от службы.

"Свободное от службы время оба легкомысленно проводили по своему усмотрению. По совокупности приговоров, путем частичного присоединения наказания по предыдущему приговору, первого военнослужащего отправили в дисциплинарный батальон на 1,5 года", – отметили в прокуратуре.

Второй солдата отправили в дисбат на один год.