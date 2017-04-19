В Днепропетровской области непогода убила женщину

Сегодня, 14:39

На 65-летнюю жительницу Новомосковска упало дерево


Женщину убило дерево. Фото: полиция

Женщину убило дерево. Фото: полиция

Женщину убило дерево. Фото: полиция

В Новомосковске упавшее дерево убило женщину. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 18 апреля.

"Местная 65-летняя жительница получила травмы и многочисленные переломы, от которых скончалась в больнице. Решается вопрос о внесении данного факта в единый реестр досудебных расследований", – пояснили в полиции.

В связи с ухудшением погодных условий жителей региона просят избегать пребывания под линиями электропередач и деревьями.

Напомним, на Днепр обрушилась непогода. 19 апреля город замело снегом, сотни поваленных деревьев и сломанных веток перекрыли улицы и упали на машины, ветер оборвал провода.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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