В Днепропетровской области парень зверски убил 13-летнюю племянницу

Сегодня, 03:24

Тело девочки злоумышленник облил бензином и поджег, после чего останки ребенка присыпал землей

Тело девочки нашли в конце декабря 2016 года. Фото rod-pravo.org
Тело девочки нашли в конце декабря 2016 года. Фото rod-pravo.org

В Днепропетровской области будут судит 27-летнего парня за убийство своей 13-летней племянницы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Тело девочки правоохранители нашли в 100 метрах от кладбища вблизи с. Ковалево Софиевского района.

"Установлено, что в сентябре 2016 27-летний житель с. Марье-Дмитровка, который приходится дядей потерпевшей, направляясь по дороге в соседнее село вместе с племянницей, во время ссоры нанес девочке несколько ударов кулаком в шею, в результате которых ребенок скончался на месте. Далее злоумышленник перенес труп к нижней части плотины, взял из дома лопату на присыпал тело землей. Через два дня он вернулся на место совершения преступления, раскопал землю, облил тело бензином и поджег, после чего останки трупа снова присыпал землей", – рассказали в прокуратуре.

Тело пропавшего без вести ребенка нашли только в конце декабря 2016 года.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Напомним, в Днепропетровской области двое парней пытали, а затем выбросили в реку мужчину. Погибшего искали больше месяца.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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