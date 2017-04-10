В Днепропетровской области парень зверски убил 13-летнюю племянницу

Тело девочки злоумышленник облил бензином и поджег, после чего останки ребенка присыпал землей

В Днепропетровской области будут судит 27-летнего парня за убийство своей 13-летней племянницы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Тело девочки правоохранители нашли в 100 метрах от кладбища вблизи с. Ковалево Софиевского района.

"Установлено, что в сентябре 2016 27-летний житель с. Марье-Дмитровка, который приходится дядей потерпевшей, направляясь по дороге в соседнее село вместе с племянницей, во время ссоры нанес девочке несколько ударов кулаком в шею, в результате которых ребенок скончался на месте. Далее злоумышленник перенес труп к нижней части плотины, взял из дома лопату на присыпал тело землей. Через два дня он вернулся на место совершения преступления, раскопал землю, облил тело бензином и поджег, после чего останки трупа снова присыпал землей", – рассказали в прокуратуре.

Тело пропавшего без вести ребенка нашли только в конце декабря 2016 года.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Напомним, в Днепропетровской области двое парней пытали, а затем выбросили в реку мужчину. Погибшего искали больше месяца.