В Днепропетровской области продавали дом с мертвой женщиной

В Днепропетровской области раскрыли убийство 43-летней женщины. Об этом сообщает областная полиция.

По словам правоохранителей, тело погибшей обнаружил ее отец, которому дочь неоднократно жаловалась на побои со стороны бывшего мужа.

"Супруги в 2013 году расстались, однако жили вместе. По месту жительства их семья состояла на учете как социально неблагополучная. Девятилетнюю дочь осенью прошлого года забрали в Криворожский ребцентр, а родителям дали время на исправление ситуации. Мужчина находился на заработках в другой области, женщина нигде не работала", – пояснили в полиции.

Как стало известно, ссоры в семье обычно возникали на почве того, что жена совсем не занималась хозяйством, в доме царили беспорядок и антисанитария. Мужчина работал охранником в одной из областей Украины вахтовым методом. Женщина неоднократно жаловалась на жестокое обращение мужа, обращалась в милицию, однако уже через день забирала свое заявление.

"В декабре мужчина вернулся с заработков домой. Они решили обменять свой дом на квартиру. По словам мужчины он надеялся, что возможно там жена сможет вести хозяйство и поддерживать порядок и тогда возникнет реальная возможность забрать дочь. Жена, по словам мужчины, никак не принималась за хозяйственные дела. Как выяснили полицейские в тот день очередная ссора закончилась дракой", – отметили правоохранители.

По предварительной информации мужчина нанес жертве более двух десятков ударов руками и ногами по голове и туловищу, после чего оставил в комнате. В этот момент в дверь постучали потенциальные покупатели дома. Сказав, что жена спит, он показал гостям все жилье, кроме спальной комнаты где находилось тело.

Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Полтавской области во время застолья мужчина убил товарища и тяжело ранил женщину.