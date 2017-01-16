В Днепропетровской области жестоко убили пассажира поезда
Тело пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмы нашли между сиденьями в вагоне электропоезда сообщением "Лозовая – Синельниково"
В Днепропетровской области задержали мужчину, который до смерти избил пассажира электропоезда.
Как рассказали в пресс-службе полиции, в тот день 58-летний пенсионер, житель г. Павлограда, ехал домой в четвертом вагоне. На станции Варваровка в пустой вагон подсел еще один пассажир – 25-летний житель Юрьевского района, судимый за грабеж.
"Воспользовавшись ситуацией, вор задумал ограбить одинокого попутчика, напал на него и нанес пенсионеру множественные удары руками и ногами по голове и телу. Когда пострадавший потерял сознание, мужчина вытащил у него 160 гривен и забрал мобильный телефон. Дождавшись прибытия поезда на станцию Павлоград-1, злоумышленник пошел в направлении в города, где заложил мобильный в ломбард", – сообщают полицейские.
Тело убитого обнаружила дежурная железнодорожной станции на конечной остановке. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого через несколько дней после преступления.
Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Мужчине грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.
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