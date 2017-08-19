В ГСЧС рассказали, как тушили масштабные пожары в Днепре

Спасатели говорят, что огонь не зацепил жилые дома. Обошлось без жертв и пострадавших

В Днепре отчитываются о последствиях двух масштабных пожаров. В промышленном районе города вчера вспыхнули ангары с бумагой, пластиком и полиэтиленом. Тушили пожар более пяти часов. Огонь перекинулся на склады с резиной и подсобные помещения, где были кислородные баллоны. Они взорвались.

Для тушения пожара привлекли авиацию – 16 тонн воды сбросили с воздуха. Но территория предприятия выгорела дотла.

Жилые дома рядом не зацепило.

Кроме того, два часа тушили масштабный лесной пожар, возле села Дмитровка горели 120 гектаров леса. Спасатели отчитываются, в обоих случаях жертв нет.

"Заходить туда непосредственно, посылать людей – это было бы, пожалуй, преступлением. Поэтому с помощью авиации мы как минимум сбили температуру, охлаждали ангары и сбивали пламя. Если бы туда еще можно было еще несколько вылетов авиации – был бы больший эффект. Однако в это время горел лес", – сказал Александр Шевченко, заместитель начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.