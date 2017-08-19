В ГСЧС рассказали, как тушили масштабные пожары в Днепре

Вчера, 18:06

Спасатели говорят, что огонь не зацепил жилые дома. Обошлось без жертв и пострадавших 


В Днепре отчитываются о последствиях двух масштабных пожаров. В промышленном районе города вчера вспыхнули ангары с бумагой, пластиком и полиэтиленом. Тушили пожар более пяти часов. Огонь перекинулся на склады с резиной и подсобные помещения, где были кислородные баллоны. Они взорвались.

Для тушения пожара привлекли авиацию – 16 тонн воды сбросили с воздуха. Но территория предприятия выгорела дотла.

Жилые дома рядом не зацепило.

Кроме того, два часа тушили масштабный лесной пожар, возле села Дмитровка горели 120 гектаров леса. Спасатели отчитываются, в обоих случаях жертв нет.

"Заходить туда непосредственно, посылать людей – это было бы, пожалуй, преступлением. Поэтому с помощью авиации мы как минимум сбили температуру, охлаждали ангары и сбивали пламя. Если бы туда еще можно было еще несколько вылетов авиации – был бы больший эффект. Однако в это время горел лес", – сказал Александр Шевченко, заместитель начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
видео, пожар, днепр, авиация, лес, ангар

Вы сейчас просматриваете новость "В ГСЧС рассказали, как тушили масштабные пожары в Днепре". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: pixabay.com

Масштабный лесной пожар вспыхнул в Днепропетровской области

18 Августа, 16:53

Огонь тушат 70 человек, к ликвидации возгорания привлечены два самолета  

Мир

Огонь продолжает распространяться во всех четырех направлениях. Фото: Patricia De Melo Moreira, AFP

Число жертв масштабных лесных пожаров в Португалии возросло до нескольких десятков

18 Июня, 14:17

Некоторые населенные пункты оказались отрезаны стеной огня  

Мир

Фото: AFP

Лесные пожары бушуют в Сибири

28 Апреля, 23:01

Огонь уничтожил более полусотни домов в Иркутской области

Днепр

В Днепре бушует пожар. Фото: 056.ua

Масштабный пожар в Днепре: уже горят жилые дома

18 Августа, 19:11

На месте работают сотрудники ГСЧС и пожарные, к тушению привлечена спецтехника и авиация

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования