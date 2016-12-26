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В Кривом Роге 11-летний мальчик облился бензином и поджег себя http://www.segodnya.ua/img/article/7832/88_main.1482770377.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/88_tn.1482770377.jpg Днепропетровск Парень решил повторить трюк интернет-блогера, однако эксперимент завершился неудачей – у подростка обгорело 60% тела  

В Кривом Роге 11-летний мальчик облился бензином и поджег себя

Сегодня, 18:40

Парень решил повторить трюк интернет-блогера, однако эксперимент завершился неудачей – у подростка обгорело 60% тела  

Фото: svit24.net
Фото: svit24.net

В Кривом Роге 11-летний школьник облил себя бензином, поджег и снял все на видео.

Об этом сайту "Сегодня.ua" сообщили в пресс-службе Криворожского городского отдела полиции.

По информации правоохранителей, парень насмотрелся видео интернет-блогера и решил повторить его трюк. Подросток хотел заработать "большие деньги", выложив ролик в сеть.

Парень поджег сам себя на глазах у 11-летнего одноклассника и 15-летнего друга.

К эксперименту школьник готовился две недели, однако попытка закончилась неудачей –  у подростка обгорело 60% тела. Сейчас парень госпитализирован в городскую больницу № 8.

Теперь его родителям может грозить административная ответственность по ст.184 КоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Карпатах, в Ивано-Франковской области, повесился одессит, известный интернет-блогер Максим Липатов.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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