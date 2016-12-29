В Кривом Роге банда грабила людей на пороге банка

В Кривом Роге правоохранители обезвредили преступную группировку, которая в течение восьми лет грабила местных жителей. Для этого злоумышленники выстроили целую преступную схему с помощью нескольких своих фирм.

"Они размещали рекламу о предоставлении беззалоговых кредитов без паспорта и поручителей. С заказчиком заключали договор, по которому в случае принятия банком положительного решения компания получала 15—20% от суммы кредита, — рассказывает подробности замначальника областной полиции Олег Грозь. — В дальнейшем заказчика отправляли в один из банков Кривого Рога, где специалист по кредитам также был в доле. Заказчик получал деньги, выходил из банка, где его уже ждали преступники. Угрожая и запугивая граждан, они забирали всю сумму денег".



Злоумышленников задержали с поличным при попытке очередного грабежа. В полиции подозревают банду в совершении более 30 подобных грабежей. По словам правоохранителей, некоторые жертвы были настолько запуганы, что до сих пор боятся обращаться в полицию.