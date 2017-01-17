В Кривом Роге горела школа (фото)

Из здания эвакуировали 20 педагогов и 50 детей в возрасте от 6 до 8 лет. В результате ЧП никто не пострадал

В школе Кривого Рога по улице Покровской возник пожар.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области, событие произошло в Криворожской общеобразовательной школе I-III ступеней № 43. Еще до приезда спасателей из здания эвакуировали 20 педагогов и 50 детей в возрасте 6-8 лет.

"Прибыв на место вызова, спасатели установили, что пожар возник в помещении неэксплуатируемого класса на первом этаже трехэтажного здания школы и сразу приступили к тушению. Огнем повреждены строительные материалы, четыре окна на первом этаже и стены в коридоре. Площадь пожара составляет около 40 кв. м", – отмечают спасатели.

В результате пожара никто не пострадал.

Причину пожара сейчас устанавливают правоохранители.

Напомним, в начале декабря прошлого года пожар вспыхнул в хмельницкой школе.