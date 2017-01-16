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В Кривом Роге осквернили государственный флаг (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/76_main.1484584365.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/76_tn.1484584365.jpg Днепр Полицию и сотрудников СБУ вызвали местные жители, хулиганов разыскивают 

В Кривом Роге осквернили государственный флаг (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:31

Полицию и сотрудников СБУ вызвали местные жители, хулиганов разыскивают 


В Кривом Роге (Днепропетровская область) сожгли государственный флаг. Вандалы осквернили сине-желтый флаг, висящий рядом со стендом памяти. На нем – фото погибших бойцов.

Полицию и сотрудников СБУ вызвали местные жители, когда утром увидели оскверненный стяг. Хулиганов разыскивают.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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