В Кривом Роге осквернили государственный флаг (видео)
События на ТК Украина
Полицию и сотрудников СБУ вызвали местные жители, хулиганов разыскивают
В Кривом Роге (Днепропетровская область) сожгли государственный флаг. Вандалы осквернили сине-желтый флаг, висящий рядом со стендом памяти. На нем – фото погибших бойцов.
Полицию и сотрудников СБУ вызвали местные жители, когда утром увидели оскверненный стяг. Хулиганов разыскивают.
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