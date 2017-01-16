В Кривом Роге осквернили государственный флаг (видео)

В Кривом Роге (Днепропетровская область) сожгли государственный флаг. Вандалы осквернили сине-желтый флаг, висящий рядом со стендом памяти. На нем – фото погибших бойцов.

Полицию и сотрудников СБУ вызвали местные жители, когда утром увидели оскверненный стяг. Хулиганов разыскивают.

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