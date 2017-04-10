В Кривом Роге осудили двух парней за групповое изнасилование девушки

Вчера, 12:19

Преступники схватили на улице знакомую 17-летнюю девушку и надругались над потерпевшей

Суд признал двух парней виновными в изнасиловании. Фото: kapital.kz
Суд признал двух парней виновными в изнасиловании. Фото: kapital.kz

В Кривом Роге суд признал двух парней виновными в изнасиловании 17-летней девушки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.  

"Установлено, что в июне 2015 года в вечернее время суток 25-летний молодой человек вместе со своим несовершеннолетним приятелем в состоянии алкогольного опьянения схватили на улице знакомую 17-летнюю девушку, которая в это время возвращалась домой, завели в кустарники и изнасиловали", – рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что на помощь девушке пришел знакомый парень. Напуганные появлением нежданного свидетеля, парни убежали.

25-летнего насильника суд приговорил к 9 годам лишения свободы.  

"К нему будут применены меры медицинского характера в виде предоставления амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке", – добавляют правоохранители.

Другой участник преступления,16-летний парень, отсидит за решеткой 7 лет.

Напомним, в Днепропетровской области будут судить 27-летнего парня за убийство своей 13-летней племянницы. Злоумышленник во время ссоры несколько раз ударил девочку кулаком в шею, в результате которых ребенок скончался на месте. Тело убитой парень облил бензином и поджег, после чего останки присыпал землей. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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