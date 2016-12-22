В Кривом Рогу девятимесячный мальчик отравился алкоголем (видео)

Мать покормила сына грудью, после чего у мальчика подскочила температура и началось обезвоживание

Девятимесячный мальчик с тяжелым отравлением алкоголем. Эта история шокировала медиков Кривого Рога.

Кирилла привезли в инфекционное отделение с подозрением на алкогольное отравление. Ребенку стало плохо, когда мать выпивала дома с подругой. Женщина покормила сына грудью, после чего у мальчика подскочила температура и началось обезвоживание.



"Врач, который принимал ребенка, расценил состояние матери как средней степени алкогольного опьянения, потому что она не совсем уверенно стояла на ногах. Вела себя не совсем правильно, как подобает кормящей матери", – сказала Татьяна Чайковская, и.о. заместителя главного врача инфекционной больницы № 1 Кривого Рога.

26-летняя женщина вела себя агрессивно, говорят медики, пришлось даже вызвать полицию.

Впрочем, ни определять уровень алкоголя в крови, ни составлять протокол правоохранители не стали. Когда утром женщина пришла в себя, сказал врачам, что ребенка кормила грудью или только теми продуктами, которые соответствуют возрасту. В то же время "Событиям" женщина выложила совсем другую версию.

"Он колбасу съел – ему отравление пошло от колбасы полукапченой и все. Я не в пьяном состоянии была, я там чуть-чуть пива выпила, просто что на голодной желудок и меня так развезло", – сказала Юлия, мать отравившегося ребенка.

Сейчас Кирюше лучше. Мать все время рядом. Правоохранители все же ситуацией заинтересовались.

"Установим возможных свидетелей, очевидцев этого события, опросим мать, опросим, конечно, врачей. Мы проанализируем медицинскую документацию, и по результатам такой проверки будет принято законное решение", – отметила Надежда Носевич, заместитель начальника следственного отдела полиции Кривого Рога.

Чем именно отравился ребенок – будет ясно из результатов анализов через несколько дней. Кирилла пока не выписывают из больницы.

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