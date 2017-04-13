В ногу с энергоэффективностью: в Украине на металлургическом предприятии установили новое оборудование

Вчера, 19:47

Швейцарские агрегаты для насосов позволят потреблять на четверть меньше электричества, что сэкономит миллионы гривен в год


Энергетики помогают украинским металлургам повысить конкурентоспособность, снижая энергорасходы и продлевая срок эксплуатации оборудования.

Компания ДТЭК ЭСКО установила на Центральном горно-обогатительном комбинате электронные устройства для промышленных насосов. Это позволит потреблять на четверть меньше электричества, чем раньше, и сэкономит 3 млн грн в год. Совместный проект – инновационный для украинских металлургов, а оборудование – швейцарское.

"Наша задача – реализовать максимально эфективный проект. Мы стремимся оптимизировать бюджет, найти лучшее техническое решение и применить его в максимально сжатые сроки, чтоб экономия была как можно больше", - рассказал директор ДТЭК ЭСКО Роман Федорченко.

"Такие проекты важны для нашего предприятия. Они помогают снижать нам затраты, поэтому эту практику мы планируем дальше расширять на нашем предприятии", – отметил генеральный директор ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Дмитрий Шевчик.
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Источник:

"Сегодня"

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