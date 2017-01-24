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В полиции Днепра рассказали подробности выстрела в ребенка http://www.segodnya.ua/img/article/7912/41_main.1484744178.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/41_tn.1484744178.jpg Днепр По предварительным данным правоохранителей, в мальчика стреляли из пневматического оружия

В полиции Днепра рассказали подробности выстрела в ребенка

Сегодня, 13:35

По предварительным данным правоохранителей, в мальчика стреляли из пневматического оружия

Мальчик пришел в себя. Фото: из открытых источников
Мальчик пришел в себя. Фото: из открытых источников

В полиции Днепра рассказали новые детали происшествии, в результате которого был ранен 6-летний мальчик. По данным правоохранителей, в ребенка стреляли из пневматического оружия. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Мальчик сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Он пришел в себя, однако ждет операции, которая состоится, скорее всего, завтра… Мальчик был в незастегнутой куртке, поэтому пуля прошла в грудь, это проникающее ранение. Предварительно можем говорить, что выстрел был из пневматического оружия", – сказала Старчевская.

По ее словам, сейчас полиция отрабатывает места сбыта оружия, магазины, прилегающие дома, привлекали собаку из кинологической службы.

"Делаем все возможное, чтобы установить личность стрелявшего", – заверили в Нацполиции.

"Мать во время опросов говорила, что видела вблизи в арке парней, которые стояли там, и сам выстрел якобы был с того места. Мы проверяем информацию, подтвердить сейчас это не могу", – добавила спикер днепропетровской полиции.

Напомним, в Днепре, на улице 20 лет Победы, неизвестные выстрелили в 6-летнего мальчика. Ребенка с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки вечером 23 января доставили в детскую больницу. Виновников происшествия устанавливают. 
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