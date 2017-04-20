Вандалы из Днепра разнесли мемориальный комплекс на "Братской могиле"

Двое мужчин порезали бронзовый памятник на части, чтобы сдать его на металлолом. Вандалов поймали на месте преступления

В Днепропетровской области вандалы пытались украсть бронзовый памятник из мемориального комплекса вблизи села Кильчень Магдалиновского района.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

На "Братской могиле мирных жителей – жертв фашизма и неизвестного советского воина" двое мужчин порезали бронзовый памятник Неизвестному офицеру на части. Правоохранители поймали вандалов на месте преступления, когда злоумышленники грузили памятник в автомобиль, чтобы вывезти и сдать его на металлолом.

"Мужчины хорошо подготовились для совершения кражи. Рядом с ними работники полиции обнаружили три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперную лопату и тросы. С помощью этих инструментов была демонтирована и разрезана на части бронзовая часть конструкции. Полицейские установили, что кражу пытались совершить двое несудимых, нигде не работающих жителей Днепра", – отметили правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой). За содеянное мужчинам грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, до 6 месяцев ареста, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.