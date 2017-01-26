Весь Днепр в смартфоне: самые интересные приложения

Днепровские чиновники пытаются идти в ногу со временем, запуская различные мобильные приложения, которые призваны упростить жизнь горожанам. "Важная задача для нас — придумать, как мы можем больше развивать IT-отрасль, инженерию, высокие технологии. Наша цель — превратить Днепр в столицу электронных инноваций", — отмечает и. о. заместителя мэра города Яника Мерило.

Так, сейчас днепряне могут вызывать полицию одним нажатием кнопки на своем гаджете, пожаловаться на городские проблемы напрямую чиновникам облгосадминистрации, мониторить передвижение маршруток и поездов подземки, спланировать тур по области и даже справиться об экологической обстановке в регионе. "Сегодня" выяснила, какие наиболее интересные приложения для мобильных телефонов доступны горожанам.

"МОЯ ПОЛИЦИЯ". БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ И ОЦЕНКИ ДЛЯ КОПОВ

Приложение "Моя полиция" предназначено для быстрой коммуникации горожан со стражами порядка. При помощи смартфона можно вызвать копов и анонимно оценить работу конкретного правоохранителя. В будущем разработчики обещают добавить также возможность мгновенно отправлять фото и видео с места ЧП.

E-CONTACT. БЫСТРАЯ ЖАЛОБА И ЗАЯВЛЕНИЕ

Благодаря приложению E-Contact от ОГА пользователи могут сообщить о проблеме напрямую областным чиновникам, при желании добавив к обращению фото. Система самостоятельно передаст запрос компетентному лицу, а заявитель в итоге получит отчет о том, как решен его вопрос, а в случае неудачи ответ, почему не удалось его уладить.

EASY WAY. СОСТАВИТ ТРАНСПОРТНЫЙ МАРШРУТ

Это мобильное приложение с помощью технологии GPS позволяет в режиме реального времени следить за передвижением городского транспорта и узнавать, где находится интересующая вас маршрутка. Кроме того, программа поможет спланировать оптимальный маршрут следования, учитывая работу перевозчиков.

"ТУР ДНЕПР". ЗАПЛАНИРОВАТЬ ЭКСКУРСИЮ ПО РЕГИОНУ

Приложение "Тур Днепр" — совместный проект ОГА и волонтерского движения "IT Рух Дніпро". Создатели позиционируют его, как "первое приложение для планирования отдыха в регионе": с его помощью можно получить информацию о наиболее интересных местах области и составить для себя наиболее удобный экскурсионный маршрут.

ЭКОМОНИТОРИНГ. ПОКАЗЫВАЕТ, ГДЕ В ДНЕПРЕ ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ

Эта программа является мобильной версией сайта eco.dp.gov.ua, позволяющего следить за изменением экологической ситуации в разных районах города и области. Здесь аккумулируются оперативные данные с местных экопостов, и горожане могут узнать, где ближайшее к ним "чистое" место для отдыха. Ресурс работает в тестовом режиме, иногда с перебоями.

"МЕТРО-ДНЕПР". СЭКОНОМИТ ВРЕМЯ НА ОЖИДАНИИ

Приложение для пассажиров местной подземки помогает в режиме реального времени следить за движением поездов. Главным преимуществом создатели называют возможность заранее узнавать, когда состав прибудет на нужную станцию и спускаться на платформу ко времени прихода поезда, экономя время на ожидании.