ВНО: знания подорожали

Через два месяца нынешние школьники смогут проверить полученные за годы учебы знания во время пробной сессии внешнего независимого оценивания. По данным Днепропетровского облдепартамента образования и науки, в области на тестирование зарегистрировались почти 12 500 человек. "Сегодня" выяснила, какие предметы решили "отрепетировать" ученики и во сколько днепрянам обходится подготовка к экзаменам.

"Самый популярный предмет среди абитуриентов — украинский язык и литература. Этот экзамен будут сдавать почти 8000 человек. Далее идут математика — более 2500 заявок и история Украины — около 1600 желающих", — рассказали в департаменте образования.

В преддверии ВНО многие абитуриенты стараются максимально подтянуть свои знания. Отреагировали на эту тенденцию и репетиторы, подняв расценки. "Мы ходим на занятия по украинскому и математике последние полгода, но сейчас цены поднялись на 30 грн за каждое занятие, — рассказывает мама абитуриента Лидия Корж. — Платим теперь 180 за украинский и 200 грн за математику". Впрочем, в городе можно найти преподавателя и за меньшие деньги, ведь возможностью подзаработать перед ВНО пользуются многие студенты-отличники: устроится к ним на занятия реально и за 70 грн в час.

А вот преподаватели со стажем за 45-минутное занятие берут не меньше 150 грн. "Желающих много, ведь активизировались те, кто пытается в последний момент выучить то, что не мог освоить за год. За ускоренную программу сейчас беру на 50 грн больше", — рассказывает репетитор по украинскому языку Галина Яковенчук.



К слову, подтянуть знания днепряне могут и без затрат. Так, в здании Центральной горбиблиотеки работают курсы украинского языка и литературы, а в областной — раз в неделю можно посещать занятия по английскому.