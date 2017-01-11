Вооруженные люди проникли в особняк и взяли в заложники охранников: чем закончился боевик (видео)

Хозяева говорят, что это не первое нападение на их дом

Перестрелка в элитном поселке в пригороде Днепра. Ранены трое сотрудников охранной фирмы. Инцидент произошел в одном из частных домовладений. Хозяева были в отъезде, когда туда пробрались воры.

Элитный поселок расположен всего в нескольких километрах от Днепра. Он охраняется, и здесь всегда было тихо. Но на днях в этом доме произошла перестрелка.

Александр с тремя коллегами охранял дом, пока хозяева были в отъезде. Вдруг на мониторах увидел – несколько вооруженных людей перелезают через забор.

"На камерах видеонаблюдения мы увидели, как неизвестный человек с оружием проник на территорию объекта, сперва он был один. На камерах увидели, потом увидели еще троих. Когда он зашел, проник уже непосредственно в дом, он открыл огонь", – рассказывает Александр Букреев, сотрудник охранной фирмы.

Александр говорит, что угрожая автоматом, мужчина связал всех четверых охранников. Но те успели вызвать подкрепление. Когда подмога прибыла — вооруженный человек бросил во двор гранату и стал стрелять по машине и людям. Ранил троих. Максиму пуля пробила легкое и застряла в позвоночнике.

"Я только и помню, что летели гранаты. Я вылез на забор, чтобы перепрыгнуть туда, на ту сторону. Но я услышал глухой выстрел, и у меня проникновение пошло вот сюда вот", – отметил Максим Каменщик, сотрудник охранной фирмы.

Сотрудники полиции, чью машину обстреляли из окна дома, не пострадали. Договориться со злоумышленником, который забаррикадировался изнутри и взял в заложники четверых охранников, удалось буквально чудом, говорят правоохранители.

"Подозреваемый сдался без боя, отдал мне свое оружие, отдал гранату в руки, и сказал, что никаких действий больше предпринимать не будет. Я всячески старался успокоить его. И когда уже зашли остальные сотрудники наши, он уже был более-менее спокоен", – сказал Андрей Бедило, начальник Днепровского отделения полиции.

Мужчину задержали. Изъяли гранату, охотничий карабин, винтовку с оптическим прицелом и более сорока патронов. Подозреваемому 43 года, он с семьей живет в отдаленном районе области. Почему с оружием проник в дом и устроил стрельбу, пока не объяснил. Хозяйка дома на своей страничке в соцсети написала – дом в залоге у банка и это не первая попытка проникнуть в здание.

Пока хозяева не вернутся из-за границы, дом взяли под усиленную охрану. А задержанному грозит пожизненное заключение.

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