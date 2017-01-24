Выстрел в ребенка: в преступлении подозревают школьников

По словам очевидцев, когда раздался выстрел, в арке стояли подростки. Обстоятельства происшествия все еще выясняют

По делу о выстреле в ребенка правоохранители будут опрашивать учеников и персонал школ Днепра. Об этом в комментарии журналистам сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции области Анна Старчевская, передает телеканал "112 Украина".

По словам очевидцев, когда раздался выстрел, в арке стояли подростки. Вероятно, что выстрелили именно они.

"Мы будем опрашивать учеников и персонал школ поблизости для того, чтобы установить, кто из мальчиков мог говорить о том, что у него есть пневматическое оружие", – отметила Старчевская.

Напомним, в Днепре, на улице 20 лет Победы, неизвестные выстрелили в 6-летнего мальчика. Ребенка с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки вечером 23 января доставили в детскую больницу. Виновников происшествия устанавливают.

По данному факту следственным отделом Самарского отделения полиции г. Днепра открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

По предварительным данным правоохранителей, в мальчика могли стрелять из пневматического оружия.

Врачи Днепропетровской областной детской клинической больницы прооперировали ребенка. Медики заявляют, что состояние малыша – средней тяжести, однако его жизни уже ничего не угрожает. До завтра ребенок будет находиться в реанимации.