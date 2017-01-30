Выстрел в ребенка: врач рассказал о состоянии раненого мальчика

Сегодня, 11:02

Ребенок питается самостоятельно, к нему уже пускают родителей. Главврач отмечает, что в ближайшее время мальчика выпишут из больницы

Фото: botosaneanul.ro
Фото: botosaneanul.ro

Раненый в Днепре шестилетний мальчик сейчас находится в нейрохирургическом отделении. Ребенка перевели из реанимации в палату. Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной детской больницы Александр Хитрик, передает УНН-Центр.

"Сейчас мальчик находится в нейрохирургическом отделении. К нему уже пускают родителей. Питается самостоятельно", – рассказал Александр Хитрик.

Главврач также добавил, что его в ближайшее время выпишут из больницы.

Напомним, вечером 23 января в Днепре, на улице 20 лет Победы, неизвестные выстрелили в 6-летнего мальчика. Ребенка с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки доставили в детскую больницу. Виновников происшествия устанавливают.

По данному факту следственным отделом Самарского отделения полиции г. Днепра открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

По предварительным данным правоохранителей, в мальчика могли стрелять из пневматического оружия.

Врачи Днепропетровской областной детской клинической больницы прооперировали ребенка.

В полиции отмечают, что пока не удалось получить хоть какую-то информацию, которая помогла бы раскрыть преступление.
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