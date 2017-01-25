Взрыв, стрельба и ограбление банкомата: в Желтых Водах напали на охранников (фото)

Сегодня, 12:23

Неизвестные с помощью газового резака пытались добраться до сейфа банкомата, однако успели только повредить защитный кожух

В г. Желтые Воды Днепропетровской области неизвестные, пытаясь ограбить банкомат, напали на сотрудников охранного агентства.

Событие произошло в понедельник около 3-х ночи на бульваре Свободы, сообщает пресс-служба полиции области.

Воры забрались внутрь строительного магазина, отогнув металлический лист на оконной раме. После этого они с помощью газового резака пытались добраться до сейфа банкомата, однако успели только повредить защитный кожух. Денежные средства похищены не были.

"Прибывшие по вызову сигнализации сотрудники охранного агентства начали осматривать банкомат, в это время из отверстия в стене выпал неизвестный предмет и взорвался. После этого через отверстие в стене из помещения магазина выбежало двое неизвестных мужчин и начали стрелять по охранникам. Воспользовавшись случаем, нападавшие скрылись с места преступления", – сообщают в полиции.

На месте происшествия правоохранители нашли скобу к запалу от гранаты, две гильзы калибра 9 мм и другие вещественные доказательства, благодаря которым будет доказана вина злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Принимаются меры по установлению и задержанию разбойников.

Напомним, в ноябре прошлого года в Запорожской области охранник открыл стрельбу по пьяным дебоширам. Стрелок требовал не приближаться к запрещенной территории, однако мужчины отреагировали бранью, начали бросать камни и пытались перелезть через колючую проволоку. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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