Женщина из Николаевки добилась компенсации за разрушенный грузовиком дом

Вчера, 23:42

Начать восстановление дома его хозяин сможет не раньше, чем через неделю – после того, как последствия ДТП увидят представители страховой компании


Хозяйка частного дома в Николаевке Днепропетровской области разрешила забрать грузовик, который разрушил ее дом на прошлой неделе – после того, как владелец машины компенсировал причиненный ущерб.

Сорокатонная фура с гречкой шесть дней простояла в жилом доме. Грузовик пробил две несущие стены и застрял, так как крыша опиралась на кабину.

"Спускался с подъема, и просто машина стала неуправляемой", – пояснил водитель грузовика Анатолий Синявский.

Всё это время хозяйка дома вела переговоры с владельцем автомобиля о сумме компенсаци. Деньги фирма-перевозчик уже перечислила, однако точная сумма компенсации не называется.

"Была проведена экспертиза, все было посчитано. Оплатили все, за что им большое спасибо, что не оставили на улице. Этих денег хватит полностью на восстановление двух несущих стен, замены крыши, забора. Все, что просчитали, все это сделаем", – сообщила владелица жилого дома Татьяна Карпенко.

Грузовик спасатели вытягивали спецтехникой, на работу потребовалось около часа.

Сейчас огромная дыра в стене прикрыта полиэтиленом. Начать восстановление дома его хозяин сможет не раньше, чем через неделю – после того, как последствия ДТП увидят представители страховой компании.

Водителя фуры могут на год лишить водительских прав, но вины он не признает. По его словам, машину занесло на скользкой дороге.

"Они обязаны были хотя бы спуск чем-то потрусить. И знаков нет – хотя бы знаки были предупреждающие, что крутой поворот", – отметил водитель грузовика.

В сельсовете, в свою очередь, оправдываются тем, что грузовикам давно запретили ездить по селу.

Тем временем владельцы дома надеются, что успеют отремонтировать его, пока он не рухнул.
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Источник:

"Сегодня"

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