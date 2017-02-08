В Днепропетровской области семейная ссора обернулась кровавой трагедией

Женщина зарезала мужа, и теперь ей грозит тюремное заключение. В семье воспитывалось трое детей

В Днепропетровской области 40-летняя женщина убила своего мужа, ударив его во время ссоры ножом в сердце. От полученных травм он скончался на месте.

Трагедия произошла в пгт Широкое по ул. Кренкеля.

Фото: полиция

"Женщина с мужем распивали спиртные напитки. Внезапно между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина начал оскорблять женщину. Не выдержав оскорблений, жена схватила со стола кухонный нож и нанесла своему 48-летнему мужчине один удар в грудь слева, причинив потерпевшему телесные повреждения, от которых он скончался. Придя в себя, женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов", – сообщили в полиции.

По словам соседей, ранее они не замечали между супругами громких скандалов или ссор.

В семье воспитывалось трое детей, женщина не работала, муж был ранее судим.

Фото: полиция

"Вина женщины подтверждается личным признанием и изъятым орудием преступления. Гражданке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК Украины", – добавили в полиции.

Напомним, в Харькове арестовали 39-летнего мужчину, который застрелил парня на автобусной остановке.