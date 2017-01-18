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Жители криворожской трехэтажки любуются небом прямо в квартирах (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/68_main.1484764858.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/68_tn.1484764858.jpg Днепр Жители дырявого дома волнуются — успеют ли чиновники со всеми проверками

Жители криворожской трехэтажки любуются небом прямо в квартирах (видео)

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Сегодня, 20:39

Жители дырявого дома волнуются — успеют ли чиновники со всеми проверками


Дыра в крыше. Жители криворожской трехэтажки любуются небом прямо в квартирах. На головы людям обвалился потолок, и крыша разрушается. Владельцы квартир требуют ремонта. Но коммунальщики недавно провели работы. Владелец этой квартиры переехал к родственникам. В его комнате — обвалился потолок. Чудом никто не пострадал. Теперь прямо из квартиры можно увидеть небо. За жилищем присматривают соседи. Наведываются осторожно, ведь в любой момент может рухнуть еще и стена чердака.

"Уже крен получился. Где-то на полтонны – это самое меньшее. Если она упадет – будет в подвале. Здесь же дерево. Это не то, что железо-бетонные перекрытия. Оно пробьет как нож. А если еще люди там 2, 1 этаж – убьет насмерть", – сказал Дмитрий Майстришин, председатель домового комитета.

Деревянные перекрытия, замазанные глиной, не выдержали дождей. Все – из-за некачественного ремонта, уверены жильцы. Несколько лет назад шифер слетел после урагана. Крышу залатали, но с тех пор она постоянно протекает.

Жители дома обращались к коммунальщикам. Но те с ремонтом не спешат. Мол, все уже восстановили.

"По закону, если люди приходят, и говорят, нам нужен ремонт кровли. Там, трубы поменять, мы дадим задание, идет мастер, дает объемы работ в производственно- технический отдел. Они осмечивают вместе с экономистами. Если люди хотят — мы предоставляем смету", – сказал Людмила Преснухина, заместитель директора управляющей компании "Дом. Ком"

Коммунальная катастрофа после огласки на контроле городских чиновников. Пообещали проверить, почему отремонтированная крыша в таком состоянии.

"Мы по этому факту разберемся, уже даны необходимые поручения. Разберемся, выедем на месте. В первую очередь по поводу качества выполнения работ", – уточнил Александр Катриченко, заместитель городского головы Кривого Рога.

Жители дырявого дома волнуются — успеют ли чиновники со всеми проверками. Ведь любой снегопад или дождь может оставить их без крыши над головой.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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