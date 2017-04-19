Зверское нападение в Днепре: мужчина набросился на возлюбленную с топором и кувалдой

Сегодня, 03:15

От жестоких ударов женщина потеряла сознание, а мужчина просто лег возле нее на кровать и уснул 

Мужчине грозит до восьми лет заключения. Фото: pixabay.com
Мужчине грозит до восьми лет заключения. Фото: pixabay.com

В Днепре 52-летний мужчина жестоко избил сожительницу топором и кувалдой.

У потерпевшей диагностировали черепно-мозговую травму и внутричерепную гематому, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области. 

Сначала подозреваемый соврал правоохранителям. Он сказал, что якобы случайно нашел окровавленную женщину. Однако потом признался полицейским, что это он едва не убил сожительницу.

"Подозреваемый рассказал, что утром они пошли на службу в церковь. Возвращаясь из храма, мужчина и женщина зашли в кафе, где по случаю праздника выпили немало водки, после чего решили пойти домой. Во дворе женщина начала искать ключи от дома. Сожители поссорились. Женщина сказала мужу, что будет спать во флигеле. Мужчина разозлился и, не контролируя своих действий, взял во флигеле кувалду и ударил ею женщину по голове", – сообщили в полиции.

После удара жертва упала на кровать. Мужчина не остановился. Он еще несколько раз ударил женщину кувалдой по голове. Этого ему показалось мало, поэтому он взял топор и ударил им потерпевшую в спину. Потом женщина потеряла сознание, а мужчина лег возле нее на кровать и уснул. Проснувшись, он испугался, что сожительница почти не дышит, и вызвал полицию.

Правоохранители задержали злоумышленника. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за насилие в семье.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). За избиение сожительницы мужчине грозит от пяти до восьми лет заключения. 
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Источник:

"Сегодня"

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