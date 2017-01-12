Скандал с освобожденными из "ЛНР" пленницами: любовник-сеператист и дети, живущие в РФ

Представителей СМИ возмутило то, что журналистка Сворак "сама подалась в Луганск к своему любимому боевику и теперь жалуется, что там "не курорт"

Журналистка Ольга Сворак, которую освободили из плена боевиков так называемой "ЛНР", заявляет, что подверглась пыткам. Кроме того, боевики забрали и не вернули ей паспорт, удостоверение, телефон и ноутбук, а вот чемоданом с одеждой не заинтересовались. Об этом Сворак сообщила в Ивано-Франковске на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как ей удалось вернуться из плена с чемоданом, – сообщает "Укринформ".

"Откуда синяки? Потому что каждый день по 7-9 часов меня допрашивали. С мешком на голове поднимали из подвала на допросы и с мешком на голове выводили. О методах пыток мне неприятно вспоминать. Относительно моих вещей. Мои важные вещи там остались, а это – ноутбук, телефон, паспорт гражданина Украины, удостоверение. Личные вещи мне отдали. Им они не были интересными. Я женщина, и не была там военнопленной. Даже "ЛНР" не нужны мои женские платьица", – рассказала Сворак.

Фото: detector.media

Она утверждает, что находилась не только в Луганском СИЗО, а в подвале МГБ т.н. "ЛНР", где и было снято видео. Пыткам, говорит, подверглась, потому что на ее телефоне звучала украинская музыка и футболку имела с гербом Украины.

По ее словам, на территорию так называемой "ЛНР" она попала весной с миссией – помогать людям, которые находятся на линии разграничения. Чтобы ей доверяли, она придумала "легенду о любви". Эта "легенда", говорит, и есть на знаменитом фото. Позже, по словам Сворак, тот мужчина и передал ее спецслужбам "ЛНР".

Напомним, 26 декабря представители ОРДЛО Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что готовы передать народному депутату Украины Надежде Савченко двух пленных женщин – ивано-франковскую журналистку Ольгу Богданову (Сворак) и судью Анжелику Преснякову. Заложниц передали украинской стороне 27 декабря.

Сворак уверяет – она не имеет отношения ни к каким политическим играм и вообще не знала, что к ее освобождению причастна Надежда Савченко. "26 декабря меня забрали из Луганского СИЗО. Освободили меня – точнее, передали Рубану, 27 декабря. Кто меня освобождает, я не знала. Конечно, я благодарна Савченко, что она была к этому причастна. Впрочем, ни к каким политическим баталиям или играм я не имею отношения", – заявила Сворак. – "О самом освобождении я не знала. Я ехала так же, как меня и возили, с мешком на голове и наручниками. Когда меня привезли, я поняла, что стала марионеткой в каких-то политических играх, о которых и не догадывалась. Я находилась в большом информационном вакууме. Чтобы не было каких-то сомнений, что я что-то сделала не так, даю согласие на прохождение полиграфа в СБУ. Я работала в пользу Украины", – утверждает Сворак.

Освобождение Сворак вызвало дискуссии в журналистской среде Ивано-Франковска. Представителей СМИ возмутило то, что Сворак "сама подалась в Луганск к своему любимому боевику и теперь жалуется, что там "не курорт". В редакции издания "Голос-инфо", где Сворак работала внештатным корреспондентом, заверили, что не давали ей ни одного редакционного задания на территории Луганской области.

Ольга Сворак как журналистка стала известной, когда российские СМИ распространили информацию о его задержании в т.н. "ЛНР". "Задержанным агентом с позывным" Метель "является Ольга Богданова – корреспондент информационного ресурса Golos-info", – заявили сепаратисты. Российские СМИ писали, что украинская журналистка из Ивано-Франковска завербована СБУ и по заданию спецслужб собирала и передавала с "ЛНР" информацию политического и военного характера. Для этого журналистка якобы "использовала личный контакт с военнослужащим одного из территориальных подразделений республики", – писали российские СМИ, – сообщает "Тримай Курс".

Впоследствии появилось видео ее допроса. Сворак рассказывает, что является кореспондетом сайта "Голос-Инфо". Первый раз попала на оккупированную территорию в декабре 2015 года по приглашению своего "молодого человека".

По данным издания, после исчезновения никому неизвестной журналистки в ГУНП в Ивано-Франковской области сообщили, что ни родители, ни родственники, ни люди, которые работают с ней, в полицию об исчезновении Сворак Ольги не сообщали.

Как сообщает блогер Мирослав Олешко, на допросе Сворак ведет себя абсолютно спокойно и уравновешенно. Кроме того, пленная накрашена. Сворак во время допроса заявляет, что поехала к любимому, живущему в т.н. "ЛНР". По мнению блогера, это – правда, в отличие от ее слов о том, что ее завербовала СБУ. Поскольку СБУ вряд ли будет вербовать женщину, у которой любимый – сепаратист.

"Освобожденная из плена франковская журналистка уже едет домой". Заголовки такие – хоть рыдай на радостях. Но не было и нет никакой франковской журналистки Ольги Сворак. Была девочка, которая каждый раз вылетала с работы за кражи и, не буду уточнять, хреновое поведение. И всем здесь это известно", – написал в Фейсбуке главный редактор Ивано-Франковского интернет-издание "Курс" Сергей Борис.

На защиту Сворак стал редактор издания "Голос-інфо" Виталий Чорненський. Именно в этом издании работала Ольга перед тем, как попала в плен. "Относительно писанины Сергея Бориса.... Считаю, что заявления, сделанные этим человеком, являются циничными и ничтожными", – написал он, добавив, что такие сообщения "в стиле черного пиара" не достойны ни журналиста, ни мужчины.

Вторую пленную зовут Анжелика Преснякова. Женщина работала судьей в Новоазовске. Об обстоятельствах ее попадания в плен ничего не известно. Судя по информации из соцсетей, Пресняковой 49 лет, у нее есть муж, сестра и дочь. Ее сестра Светлана Емельянова считает Новоазовск частью России. Дочь Пресняковой Лена Яровая живет в Донецке, постоянно размещает в соцсетях новые фотографии, ни разу не упомянув о том, что ее мать в плену и ей необходима помощь.

"В 2009 году Преснякова вела громкое дело в Новоазовске по иску жителя села Безыменное Василия Коваленко, который судился с районной газетой "Родное Приазовье". Газета в одном из материалов утверждала, что голодомор 1932-33 годов не был геноцидом, что и пытался оспорить в суде пан Коваленко. Стоит отметить, что вердикт Пресняковой был вполне ватным – Коваленко в удовлетворении иска было отказано полностью", – пишет блогер Мирослав Олешко.

Сестра Светлана Емельянова оккупированный город Новоазовск считает Россией.

Постит картинки боевиков "ДНР":

Ее дочь проживает в Ростове на Дону:

По мнению Олешко, СБУ должны на полиграфе допросить Сворак и Преснякову.