Аброськин подтверждает убийство "Гиви": в Донецке обыскивают людей

Источники Нацполиции в Донецкой области подтверждают, что лидер боевиков бандформирования "Сомали" Михаил Толстых "Гиви" действительно был убит в своем офисе. Об этом в эфире "112 Украина" заявил начальник ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин

По его словам, источники полиции лично видели, как случилось убийство главаря боевиков.

"Полиция Донецкой области имеет такую информацию, что сегодня утром был убит террорист "Гиви" (Михаил Толстых). Наши источники, которые сейчас там находятся, видели, как это все происходило. Могу сказать, что действительно произошел взрыв там, где находился террорист, он погиб. В настоящее время на месте работает так называемая группа полиции "ДНР", место оцеплено, в настоящее время более подробной информации нет", – сказал Аброськин.

Он отметил, что в Донецке боевики перекрыли основные дороги и досматривают людей. Также Аброськин считает, что смерть "Гиви" стала причиной местных разборок боевиков.

"Я думаю, что террористы выбрали себе такой путь, поэтому это вполне логический конец. Внутри у них также есть между собой неприязнь, борются за передел сфер влияния, предприятия, которые там остались", – считает глава областной полиции.

Напомним, "Гиви" был убит сегодня утром в Донецке на своей базе, куда вряд ли могли попасть украинские спецы. Гибель главаря "Сомали" настала в результате взрыва в его кабинете.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию "Гиви". Юрий Тандит отметил, что в СБУ не подтверждают и не опровергают информацию о смерти главаря бандформирования "Сомали".