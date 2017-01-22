Аресты за позицию: в Донецке идет охота на проукраинских граждан

Боевики на оккупированных территориях Донбасса пытаются искоренить любые упоминания об Украине: в школах отменяются уроки украинского языка и литературы, меняются вывески, из теле- и радиоэфира убираются украинские песни. Но кроме всего этого опасности подвергаются и проукраински настроенные жители Донецка – боевики устроили на них настоящую охоту.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в Донецке и других городах региона, захваченных боевиками т.н. "ДНР", в руки "полицейских" и "сотрудников МГБ ДНР" стало попадать все больше граждан, имеющих проукраинскую позицию.

"Кроме того, идет поиск среди местных жителей лиц, которые имеют родственные связи с представителями командного состава ВС Украины", – отметили в разведуправлении.

Сами дончане объясняют ситуацию истерическим состоянием боевиков. "Воевать у них толком не получается, красть тоже – уже все украдено. А "республика" все равно не процветает! Срочно надо найти виновных, иначе начальство может и пулю пустить им в голову от злости. И вот найдены виновник всех бед", – считает житель Донецка Александр Кислов.

Снова 1937-й год

Дончане, которые не поддерживают оккупационные власти, объявляются украинскими шпионами, завербованными СБУ, и засланными в Донецк с целью что-нибудь взорвать диверсантами. Как говорят сами жители оккупированного Донецка, для того чтобы прослыть шпионов иногда достаточно просто поругаться с соседями.

"Мне таких случаев рассказали немало. Жилец случайно затопил соседа снизу. В цене на ремонт не сошлись, поругались. Пострадавший накатал заявление в полицию, но не по поводу возмещения убытков, а донес, что обидчик – украинский диверсант. Дескать, и песни украинские поет, и гранаты с собой носит, и украинским флагом вместо одеяла укрывается. Полиция пришли с обыском, ничего не нашла, но человека забрали и пока о нем ни слуху, ни духу. Семья сбилась с ног, разыскивая мужа и отца", – рассказал историю житель Донецка Алексей Серегин.

Если в мирное время дончанин проявлял себя как активный участник украинских организаций и движений, то сомневаться в том, что он на карандаше у "министерства госбезопасности", не приходится. За почти три года оккупации была собрана солидная база членов проукраинских движений в Донецкой области.

Фото: Соцсети

"Однокурсник сына был членом организации пластунов или кого-то в этом роде. Все в походы под Славяногорск ездил, у нас палатку брал. Сын говорил, что там ничего такого радикального: песни, книги, рассказы, в общем, как в пионерском лагере. В 2015-м году к этому парню домой ходили боевики, все искали его, говорили, что он "фашист" и "бандеровец". Он прятался сначала, а потом уехал куда-то, – рассказала дончанка Юлия Климова. – И визитеры сказали, что всех найдут из этой организации, у них есть списки. Мне стало страшно…"

Пожилые жители Донецка уверяют: на улицах наступил точь-в-точь 1937-й год. Преследуется любое инакомыслие, соседи могут "настучать" друг на друга по малейшему поводу.

"Как раньше, в советские времена, соседи по коммуналке, чтобы завладеть лишними метрами, "стучали" на других соседей, мол, высказывались плохо о главе государства, читали антисоветскую литературу… Потом эти несчастные исчезали в "воронках", а в их комнаты въезжали бдительные граждане, – напомнил Константин Еремченко, преподаватель вуза. – Культ СССР, который насаждается в Донецке, вполне благоприятствует этим диким явлениям. Я уже могу назвать с десяток случаев, когда переселенцев, которые приезжают в Донецк, чтобы проверить квартиру, начинают гнобить соседи. И начинают звонить в полицию или "МГБ". Оказывается, номера этих ведомств у таких людей уже занесены в телефонную книжку. Неспроста ведь".

"Орехокол" и дерзкое вступление

Дончане говорят: если в твоей душе нет любви к боевикам, т.н."ДНР" и прочим новообразованиям на теле Украины, то лучше всего пока помалкивать об этом. А если уж очень хочется высказаться, то делать это надо аккуратно.

"Для соцсетей надо придумать вымышленное имя и писать только под ним. Если есть возможность менять IP компьютера – делать это как можно чаще. Можно использовать сайты-анонимайзеры. Чистить историю просмотров и переписки – обязательно, – делится ценными советами донецкий блогер Александр. – Возможно, все это выглядит несколько глуповато, но сейчас такое время, что рисковать не стоит. Действительно, идет наблюдение за людьми, взламываются профили в соцсетях, отслеживается переписка".

Фото: AFP

То же самое касается и телефонных разговоров – поменьше неприятных для боевиков слов, побольше информационного мусора. "Обязательно просмотрите список в "Контактах". Никаких, к примеру, "Саша-артиллерист" или "Йосип техогляд". Если часто ездите через блокпосты на подконтрольные территории и обратно, то такие имена, которые могут "смутить" и украинских пограничников, и боевиков "ДНР", лучше удалить или заменить на нейтральные "Иван Иваныч" и "Семен Семеныч". Для меня удобнее всего брать старую телефонную трубку типа "орехокол". В ней пара десятков нейтральных контактов, непрезентабельный внешний вид. А главная трубка с главными контактами остается дома в укромном месте", – поделился дончанин Артур Савенков.

Естественно, ни о какой украинской символике в Донецке пока не может идти и речь. Даже за кожаную обложку паспорта, на которой красуется трезубец или флаг Украины, можно получить неприятный разговор с боевиками. Зато сочетание желтого и голубого, которое вызывало у сторонников т.н."ДНР" агрессию еще два года назад, сейчас признается относительно нейтральным. Во всяком случае, за желтые куртки и светло-синие джинсы никого не задерживают.

"Народ и так старается не носить такие яркие цвета. Не ведут разговоров о политике в транспорте и на работе. Был случай, когда за фразу "Да надоели уже эти "республики"!" собеседниками был вызван наряд полиции и человека увели. А разговор велся в каком-то приличном учреждении типа вуза или управления. Украинские песни не поем и не слушаем. Самые отчаянные могут поставить себе на мелодию телефона песню, например, группы "Океан Эльзы" с длинным вступлением – чтобы до начала куплета успеть трубку снять. Часто вижу таких ребят в транспорте. Когда играет вступление к песне, они поглядывают на других пассажиров. Кто отреагировал хотя бы взглядом – тем улыбаются, мол, свои", – вспоминает студентка Элина Стадник.

Аресты блогеров

Однако все чаще дончане перестраховываются и лишний раз стараются не болтать попусту языком и не выступать в соцсетях с проукраинской позицией. На слуху еще задержание 1 декабря в Луганске блогера, который, как заявили в "МГБ ЛНР", распространял "экстремистские материалы, содержащие негативную информацию, унижающую честь и достоинство "граждан Республики". Им оказался 53-летний житель Луганска Геннадий Беницкий. Блогер был задержан по надуманным обвинениям за критические материалы о жизни в т.н. "ЛНР".

Пьяный боевик. Фото: Соцсети

В конце декабря так называемое "МГБ ДНР" сообщило, что "по подозрению в шпионаже" был задержан Сычев Леонид Михайлович, уроженец Антрацита Луганской области. Сообщалось, что Сычев, ранее проходивший службу в МВД Украины, был завербован сотрудниками СБУ, собирал и передавал им данные о передислокации "военнослужащих и техники народной милиции на территории Донецкой народной республики".

Хотя факты задержания жителей Донбасса за их позицию уже стали широко известными, судьба этих людей неизвестна. Такой же неизвестной остается и судьба донецкого ученого-религиоведа Игоря Козловского, который был задержан зимой прошлого года по обвинению в подрыве памятника Ленину в Донецке и шпионаже. Жена Козловского Валентина сообщила, что, по словам людей в штатском, которые задержали ее супруга на улице, а затем обыскали квартиру, Игоря Анатольевича задержали "из-за неправильной переписки в соцсетях"

"Нам было сказано, что он (Игорь Козловский. – Авт.) домой не придет", – отметила супруга ученого. Сейчас Козловский находится предположительно в здании следственного изолятора № 5 и его собираются судить "по законам ДНР".

"Отжим" под видом борьбы

"На территории "ЛНР" и "ДНР" фактически идет новый 1937-й год. То, что там происходит можно охарактеризовать как "охота на ведьм". Работа по поиску "украинских шпионов" идет на всех уровнях под соусом борьбы с украинской агентурой. Любое отклонение от линии партии, любое высказывание может стать поводом для реальных преследований, чтобы быть арестованными и обвиненными в "госизмене". Причем по моим сведениям, за последний год среди людей, у которых под пытками выбивали признания, каких-то реальных украинских шпионов нет", – рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Тымчук.

Также Тымчук подчеркнул, что среди боевиков много сотрудников российских спецслужб. "Очень много привлечено отставных КГБистов, штабников и проявивших свои способности на этой стезе местных жителей. Однако их уровень профессионализма оставляет желать лучшего, поэтому они берут не умением, а числом – хватают всех подряд и "шьют" дело, попутно запугивая местное население, – поясняет эксперт. – Их работа строится на страхе, что люди будут бояться даже думать о сотрудничестве с украинскими госструктурами, поскольку видят, что любой донос становится поводом выдвинуть обвинения. Вплоть до физического устранения".

Эксперт отметил, что под шум охоты на диверсантов боевики зачастую решают свои шкурные интересы. "Под видом борьбы с украинской агентурой боевики занимаются грабежом, "отжимом" имущества и бизнеса. Это достаточно распространенное явление, которые мы наблюдали с самого начала конфликта. Причем это явление наблюдается практически на всех уровнях в рядах боевиков", – резюмировал Дмитрий Тымчук.