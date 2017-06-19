Арьев предложил изменить формат операции на Донбассе

Сегодня, 13:10

Изменение формата операции требует нового закона, и этот закон обсуждался на совещании у секретаря СНБО Александра Турчинова

Владимир Арьев. Фото: Facebook
Владимир Арьев. Фото: Facebook

В Украине созданы условия для того, чтобы изменить формат военной операции на Донбассе, перейдя к режиму деоккупации. Об этом в Facebook написал председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"Вооруженные силы Украины уже достаточно мощные, и международное сообщество начинает понимать, что нынешнее состояние является тупиковым (хотя и дало нам такое важное время, чтобы укрепиться)", – отметил Арьев.

Представитель украинской делегации в ПАСЕ подчеркнул, что изменение формата операции требует нового закона, и этот закон обсуждался на совещании у секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

По его словам, этот закон в соответствии с нормами международного права "позволит нашей окрепшей армии действовать в условиях гибридной войны на территории Донецкой и Луганской областей".

Напомним, работа над законопроектом "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" вскоре будет завершена, рассказала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
закон, Донбасс, пасе, Арьев, вооруженные силы, вооруженные силы украины, деоккупация, На Донбассе

Вы сейчас просматриваете новость "Арьев предложил изменить формат операции на Донбассе". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Артур Герасимов. Фото: Facebook

В БПП предложили принять законопроекты по Донбассу

Сегодня, 12:14

По словам главы фракции Артура Герасимова, также важно сосредоточиться на принятии законопроектов по судебной реформе

Донбасс

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

СНБО рассмотрит закон о деоккупации Донбасса - Геращенко

Сегодня, 12:01

Состоялось заседание рабочей группы по доработке законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса

Украина

ВСУ защищают не только Украину, но и Европу. Фото: AFP

Глава Нацгвардии: Украина - щит для Запада, который боится Россию

Сегодня, 10:43

Европейские страны понимают, что если РФ пройдет Украину, под ударом окажутся они, отметил Аллеров

Украина

Люди готовы принять украинскую власть. Фото: AFP

Военный эксперт рассказал, как жители ОРДЛО относятся к боевикам и Украине

Сегодня, 10:27

Машовец считает, что жителям "ДНР" и "ЛНР" плевать, кто находится у власти 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования