Арьев предложил изменить формат операции на Донбассе

Изменение формата операции требует нового закона, и этот закон обсуждался на совещании у секретаря СНБО Александра Турчинова

В Украине созданы условия для того, чтобы изменить формат военной операции на Донбассе, перейдя к режиму деоккупации. Об этом в Facebook написал председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"Вооруженные силы Украины уже достаточно мощные, и международное сообщество начинает понимать, что нынешнее состояние является тупиковым (хотя и дало нам такое важное время, чтобы укрепиться)", – отметил Арьев.

Представитель украинской делегации в ПАСЕ подчеркнул, что изменение формата операции требует нового закона, и этот закон обсуждался на совещании у секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

По его словам, этот закон в соответствии с нормами международного права "позволит нашей окрепшей армии действовать в условиях гибридной войны на территории Донецкой и Луганской областей".

Напомним, работа над законопроектом "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" вскоре будет завершена, рассказала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.